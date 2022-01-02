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«Прайм»: банки исключают клиентов из программ лояльности, если фиксируют злоупотребления

Банки, опрошенные агентством «Прайм», предупредили клиентов о риске лишиться бонусов и быть исключенными из программ лояльности, если будут зафиксированы злоупотребления.
Lenta.ru
"Среди популярных способов, которые фиксируют кредитные организации, проведение фиктивных операций в торговых точках без фактического получения товаров и услуг", — отметили в банке.
ПРАЙМ
Управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова также отметила, что банк регулярно мониторит поведение клиентов, участвующих в программах лояльности.
ПРАЙМ
В МКБ заявили, что правила из бонусной программы позволяют аннулировать баллы, полученные мошенническим путем.
Lenta.ru

Подробнее о событии

«Прайм»: банки исключают клиентов из программ лояльности, если фиксируют злоупотребления
Lenta.ru17:14
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ПРАЙМ16:30
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