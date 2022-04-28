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«Прайм»: цены на бензин в РФ снизятся к июню еще на 1%

Цены на бензин в России могут снизиться еще на 1% к началу лета, рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов агентству «Прайм».
Ямал-Медиа
Цены на автомобильное топливо в рознице уже снизились на два процента, что вполне объяснимо: на фоне падения спроса за рубежом компании ищут покупателей в России.
РИА Новости
Российскую нефть и нефтепродукты становится всё сложнее продавать за границу, а то, что удаётся сбыть, идёт с дисконтом до $30 за баррель.
News.ru
Водителям рекомендовали заранее продумывать план маршрута, минимизируя резкие торможения, которые приведут к увеличенному расходу.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

«Прайм»: цены на бензин в РФ снизятся к июню еще на 1%
Ямал-Медиа22:09
Эксперт Вавилов: цены на бензин снизятся примерно на 1%, их обвала не будет
ПРАЙМ19:02
Бензин на заправках немного подешевеет к началу лета
Телепорт20:22
Эксперт Вавилов: к июню стоимость бензина в РФ может снизиться на один процент
News.ru19:59
Обвала цен на российских заправках ждать не стоит — эксперт
ИА Красная Весна19:45
Эксперт Вавилов: к началу лета цены на бензин могут снизиться на один процент
РИА Новости19:15
Эксперт Вавилов: цены на бензин снизятся примерно на 1%, но их обвала ждать не стоит
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