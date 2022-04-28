Ямал-Медиа«Прайм»: цены на бензин в РФ снизятся к июню еще на 1%Цены на бензин в России могут снизиться еще на 1% к началу лета, рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов агентству «Прайм».Ямал-МедиаЦены на автомобильное топливо в рознице уже снизились на два процента, что вполне объяснимо: на фоне падения спроса за рубежом компании ищут покупателей в России.РИА НовостиРоссийскую нефть и нефтепродукты становится всё сложнее продавать за границу, а то, что удаётся сбыть, идёт с дисконтом до $30 за баррель.News.ruВодителям рекомендовали заранее продумывать план маршрута, минимизируя резкие торможения, которые приведут к увеличенному расходу.Телеканал 360°Читать далееСвернутьПодробнее о событии«Прайм»: цены на бензин в РФ снизятся к июню еще на 1%Ямал-Медиа22:09Эксперт Вавилов: цены на бензин снизятся примерно на 1%, их обвала не будетПРАЙМ19:02Бензин на заправках немного подешевеет к началу летаТелепорт20:22Эксперт Вавилов: к июню стоимость бензина в РФ может снизиться на один процентNews.ru19:59Обвала цен на российских заправках ждать не стоит — экспертИА Красная Весна19:45Эксперт Вавилов: к началу лета цены на бензин могут снизиться на один процентРИА Новости19:15Эксперт Вавилов: цены на бензин снизятся примерно на 1%, но их обвала ждать не стоитТелеканал 360°21:55Показать ещёОценить16Поделиться