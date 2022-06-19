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«Прайм» допустил, что Россия может занять место США на рынке нефти в Китае

Для сдерживания роста цен президент США Джо Байден распорядился предоставить американским нефтеперерабатывающим компаниям 180 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны.
ПРАЙМ
Обозреватель добавил, что «Транснефть» повысит пропускную способность трубопровода ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан) на 140 тысяч баррелей в сутки.
Lenta.ru
Последние два десятилетия экономика Китая развивалась быстрыми темпами.
ПРАЙМ
После введения санкций против России нефть из морского терминала в Козьмино начал приобретать Китай.
Lenta.ru

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«Прайм» допустил, что Россия может занять место США на рынке нефти в Китае
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