Глава левой коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люк Меланшон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о провале политики действующего президента Эммануэля Макрона.
«В борьбе за Украину на Изюмском направлении погиб основатель и многолетний руководитель "Легиона свободы", командир батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Олег Куцин (Кум)»,— написал Олег Тягнибок в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).