Lenta.ru«Прайм»: экономист Кузнецов предрек, что США и другие страны будут ослаблять свои валютыВалютные войны, или целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты, чтобы получить преференции для экономики, в будущем станут обычным делом.РИА НовостиЭкономист предрек, что следующий после Джо Байдена президент США может ослаблять доллар.Lenta.ruЕвросоюз, которому тоже нужно поддерживать внутренних производителей, вынужден бороться с инфляцией за счет обратного процесса - укрепления евро к доллару США.РИА НовостиМинфин сегодня занят разработкой нового бюджетного правила, которое позволит влиять на курс национальной валюты.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЯмал-МедиаЯмал-МедиаРамблерРЕН ТВГазета.RuКомсомольская правдаИзвестияПодробнее о событииЭкономист Кузнецов рассказал о будущих валютных войнах России, США, ЕС и КитаяNews.ru19:33Экономист Кузнецов: участвовать в валютных войнах могут США, Китай и страны Латинской АмерикиПРАЙМ18:01Самое цитируемое«Прайм»: экономист Кузнецов предрек, что США и другие страны будут ослаблять свои валютыLenta.ru20:14Экономист Кузнецов рассказал о попытках разных стран занижать курс своих валютРЕН ТВ19:37Экономист Кузнецов считает, что США и другие страны будут ослаблять свои валютыКомсомольская правда21:16Экономист Кузнецов предрек валютные войны России, США, ЕС и КитаяURA.Ru18:51Экономист Кузнецов: США и другие страны в будущем начнут снижать курс своих валютРИА Новости18:16Показать ещёОценить22Поделиться