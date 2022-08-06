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«Прайм»: экономист Кузнецов предрек, что США и другие страны будут ослаблять свои валюты

Валютные войны, или целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты, чтобы получить преференции для экономики, в будущем станут обычным делом.
РИА Новости
Экономист предрек, что следующий после Джо Байдена президент США может ослаблять доллар.
Lenta.ru
Евросоюз, которому тоже нужно поддерживать внутренних производителей, вынужден бороться с инфляцией за счет обратного процесса - укрепления евро к доллару США.
РИА Новости
Минфин сегодня занят разработкой нового бюджетного правила, которое позволит влиять на курс национальной валюты.
ПРАЙМ

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Экономист Кузнецов рассказал о будущих валютных войнах России, США, ЕС и Китая
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