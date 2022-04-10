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Прайм: эксперт Бабин назвал вероятным возврат курса доллара к 90-100 рублям

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал вероятным возврат курса к 90-100 рублей за доллар на следующей неделе.
Lenta.ru
Эксперт объяснил, что столь сильный рост рубля обусловлен введением валютных ограничений, направленных на стабилизацию рыночной и финансово-экономической ситуации на фоне жестких антироссийских санкций.
ПРАЙМ
В пятницу ЦБ объявил о снятии части ограничений, направленных против падения курса рубля.
Московский Комсомолец
С 11 апреля ЦБ отменил комиссию на приобретение валюты на биржах.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Финансист Бабин: курс рубля может скорректироваться после смягчения политики ЦБ
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Российский экономист Дмитрий Бабин предсказывает ослабление рубля: Реалистичный курс — 90-100 рублей за доллар
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Эксперт Бабин: на следующей неделе будет ослабление рубля до экономически более оправданных уровней
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Аналитик Бабин спрогнозировал курс рубля на неделю
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Прайм: эксперт Бабин назвал вероятным возврат курса доллара к 90-100 рублям
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Аналитик Бабин назвал вероятным возврат курса к 90-100 рублей за доллар
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