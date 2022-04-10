Эксперт объяснил, что столь сильный рост рубля обусловлен введением валютных ограничений, направленных на стабилизацию рыночной и финансово-экономической ситуации на фоне жестких антироссийских санкций.
Украина готовит акции с «массовым безжалостным уничтожением мирных жителей» в ЛНР с целью обвинить в этом республику и российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В городе Собеслава в Чехии в отношении учителя истории и чешского языка Марека Адама было возбуждено уголовное дело из-за того, что он публично поддержал российскую спецоперацию на Украине, говоря, что там восемь лет идет "геноцид русскоязычного населения украинскими фашистами".