Будьте в Плюсе

Прайм: эксперт Бабин назвал вероятным возврат курса доллара к 90-100 рублям

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал вероятным возврат курса к 90-100 рублей за доллар на следующей неделе.
Lenta.ru
Эксперт объяснил, что столь сильный рост рубля обусловлен введением валютных ограничений, направленных на стабилизацию рыночной и финансово-экономической ситуации на фоне жестких антироссийских санкций.
ПРАЙМ
В пятницу ЦБ объявил о снятии части ограничений, направленных против падения курса рубля.
Московский Комсомолец
С 11 апреля ЦБ отменил комиссию на приобретение валюты на биржах.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Аналитик Бабин назвал вероятным возврат курса к 90-100 рублей за доллар на следующей неделе
Петербург208:53
Прайм: эксперт Бабин назвал вероятным возврат курса доллара к 90-100 рублям
Yakutsk.ru21:15
Эксперт заявил, что курс доллара на новой неделе может пойти вверх
Московский Комсомолец23:42
Аналитик Бабин спрогнозировал курс рубля на неделю
Общественная служба новостей21:56
Российский экономист Дмитрий Бабин предсказывает ослабление рубля: Реалистичный курс — 90-100 рублей за доллар
Росбалт05:55
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Аналитик Бабин назвал вероятным возврат курса к 90-100 рублей за доллар
Lenta.ru18:59
Эксперт Бабин: на следующей неделе будет ослабление рубля до экономически более оправданных уровней
ПРАЙМ17:05

Интересное

Украина полностью запретила импорт товаров из России

Украина полностью запретила импорт товаров из России, западным странам следует пойти на такой же шаг, заявила вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко, сообщает Reuters.
РБК04:52

Минобороны сообщило об уничтожении базы батальона «Днепр» в селе Звонецкое

Вооруженные силы ракетным ударом уничтожили штаб националистического батальона "Днепр" в селе Звонецкое, сообщило Минобороны.
РИА Новости07:56

СК РФ установит личности украинских националистов, пытавших российского военнослужащего

В СК сообщили: в описании к опубликованному одним из журналистов фото сказано, что российского военного сожгли украинские националисты, а перед смертью его пытали и издевались.
Российская газета09:12

В Венгрии объявили итоги парламентских выборов после подсчёта 100% голосов

Национальный избирательный офис Венгрии объявил итоги парламентских выборов после подсчёта 100% голосов.
RT на русском09:11

Путин и Лукашенко 12 апреля проведут переговоры на космодроме Восточный

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят вместе космодром Восточный, проведут там переговоры, по итогам которых дадут совместную пресс-конференцию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости08:19

Литовский завод фосфорных удобрений Lifosa остановил работу из-за санкций против России

Литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, попавший под санкции против России, остановил работу.
Lenta.ru07:08

Министр обороны Турции исключил пропуск военных кораблей в Черное море

Турция не позволит вводить военные корабли в Черное море, заявил глава Минобороны Хулуси Акар. Его слова приводит TR Haber.
РБК08:11

Словакия ведет с Киевом переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц «Зузана»

Словакия ведет с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц словацкого производства "Зузана", сообщил в эфире Словацкого ТВ глава минобороны республики Ярослав Надь.
РИА Новости07:56

Италия готовится подписать соглашение с Алжиром о новых поставках газа

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что 11 апреля он вместе с премьер-министром Марио Драги посетит Алжир для подписания соглашения относительно новых поставок природного газа для ответа на "возможный российский шантаж", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru08:28

Участникам спецоперации вручили награды в подмосковном госпитале

Участники специальной военной операции на Украине, проходящие лечение в Военном клиническом госпитале в подмосковном Красногорске, получили государственные награды, сообщили в Минобороны.
РБК09:08