На данный момент, говорит экономист, Соединенные Штаты имеют больше возможностей ослабить КНР с помощью поднятия процентных ставок, накачивания оружием Тайваня и блокировки доступа Китая к технологиям.
«Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, и поэтому теперь тяжёлые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место», — заявил телеканалу Welt стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
По словам Юнисовой, в некоторых регионах есть достаточно большие нормативы потребления воды, поэтому без счетчиков расходы значительно увеличиваются, поскольку квитанции выписывают на основе повышающих коэффициентов.
Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.