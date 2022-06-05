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«Прайм»: конфликты США и Китая могут привести к серьёзным последствиям для обеих стран

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев рассказал о возможных последствиях в случае конфликта Китая и США.
RT на русском
Китай является вторым по значимости после Японии инвестором в госдолг США.
РЕН ТВ
"Китай может теоретически обвалить рынок американского госдолга, но при этом понесёт существенные финансовые потери сам", — считает Григорьев.
ПРАЙМ
На данный момент, говорит экономист, Соединенные Штаты имеют больше возможностей ослабить КНР с помощью поднятия процентных ставок, накачивания оружием Тайваня и блокировки доступа Китая к технологиям.
Известия

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