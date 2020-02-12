Политика
Красная веснаПраймериз в Нью-Гэмпшире показали слабость демократов
Прошедшие в Нью-Гемпшир праймериз стали весьма успешными для сенатора от Вермонта, социалиста Бернарда Сандерса и мэра города Саут-Бенд Питера Бутиджиджа, и провальными для прежних фаворитов гонки: бывшего вице-президента Джозефа Байдена и сенатора от Массачусетс Элизабет Уоррен.
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Как малоизвестный политик-гей смог победить на праймериз в США популярного социалиста Сандерса?
Аргументы недели10 февраля в 02:10
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Кино
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Политика
Алексей Гордеев получил мандат депутата Госдумы
В среду 12 февраля Центризбирком РФ передал мандат депутата Государственной думы Алексею Гордееву, до 15 января 2020 занимавшему пост заместителя председателя российского Правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии.
Экономика
Путин назвал основную задачу в экономике
Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
Политика
Казахстан предложил России свое участие в «Силе Сибири — 2»
Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад – Восток", сообщила пресс-служба казахстанского министерства энергетики.
Происшествия
Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге
Экономика
Правительство приобретет у ЦБ акции Сбербанка
Планируется, что пакет акций будет приобретен по рыночной цене за счет средств Фонда национального благосостояния.
Происшествия
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Авто
Chery создаёт суббренд Vantas, чтобы продавать машины в США и Канаде
Что касается Chery, то данная компания планирует продавать в США и Канаде кроссоверы дочернего бренда Exeed, созданного специально под премиальные автосегмента SUV.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону
Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
Общество
Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Политика
За два года уровень доверия к Путину упал почти в два раза
Глава государства занял первое место, но по сравнению с ноябрём 2017 года уровень доверия к нему упал в два раза.
Общество
Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Наука
Обнаружен новый вид тираннозавра
Как сообщает ToDay News Ufa, в Канаде в Южной Альберте был случайно обнаружен новый вид тираннозавра. Находка принадлежит местному фермеру.
Здоровье
Челябинка звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача ребёнку
В Челябинской области местная жительница звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача своему ребёнку.
Общество
ВОЗ дала новое официальное название коронавирусу
Во вторник, 11 февраля, стало известно, что Всемирная Организация Здравоохранения дала официальное название коронавирусу.
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Политика
ГД ответила на идею Киева дать воду в Крым в обмен на Донбасс
Ранее руководитель украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ТК "Прямой" сказал, что украинская сторона может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Политика
Зеленский решил выдать украинские паспорта жителям ДНР и ЛНР
Президент Украины поручил правительству разработать программу по предоставлению украинского гражданства молодежи, проживающей на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Гаджеты
Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip
Южнокорейская корпорация Samsung представила на презентации в Сан-Франциско новый смартфон со складывающимся экраном.