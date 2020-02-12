Политика

Красная веснаКрасная веснаПраймериз в Нью-Гэмпшире показали слабость демократов

Прошедшие в Нью-Гемпшир праймериз стали весьма успешными для сенатора от Вермонта, социалиста Бернарда Сандерса и мэра города Саут-Бенд Питера Бутиджиджа, и провальными для прежних фаворитов гонки: бывшего вице-президента Джозефа Байдена и сенатора от Массачусетс Элизабет Уоррен.
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