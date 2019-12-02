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Газета.RuПрах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен
Прах экс-игрока петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не захоронен. Об этом сообщила его супруга в интервью "СЭ". По ее словам, процедура выдачи тела в Британии длится заметно дольше, чем в России.
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Экс-футболиста «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили. Он умер 2,5 месяца назад
Sport24.ruвчера в 22:22
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