Футбол

Газета.RuГазета.RuПрах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен

Прах экс-игрока петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не захоронен. Об этом сообщила его супруга в интервью "СЭ". По ее словам, процедура выдачи тела в Британии длится заметно дольше, чем в России.
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Экс-футболиста «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили. Он умер 2,5 месяца назад

Sport24.ruвчера в 22:22

Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен

Газета.Ru01:05

Бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена до сих пор не похоронили

Петербургский дневник00:46

Экс-футболиста «Зенита» не могут похоронить уже 2,5 месяца

ТВ Центр04:25

Экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили

Gazeta.SPb01:58
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
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Подозреваемых в пособничестве боевикам задержали в Дагестане

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Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
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Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

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Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН

АМИТЕЛ 29 ноября в 21:33
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Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Как известно, встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в Париже 9 декабря в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки».
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Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
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Более половины россиян позитивно оценивают ситуацию в стране; текущая доля положительных оценок — 57% — является одним из самых высоких значений за год, при этом скептично настроены 35% респондентов.
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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В Астраханском порту потушили пожар на иранском судне

Возгорание на иранском судне VAFA-2 (порт приписки - Исламская Республика Иран) в Астраханском южном порту полностью ликвидировали, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.
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Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

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В Москве началась новая волна сообщений о минированиях

В июне по Москве прокатилась волна сообщений о минировании.
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Marca: Месси получит «Золотой мяч»

Сегодня, 2 декабря, нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч», утверждает Marca.
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Андрей Разин нашел солиста для группы «Ласковый май»

Летом 2019 года продюсер Андрей Разин объявил о начале конкурса на место солиста в группе «Ласковый май».
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Хлопок газа мог спровоцировать пожар в квартире в центре Петербурга

Пожар в квартире в центре Петербурга мог быть вызван хлопком газа, однако спасательные службы о причинах возгорания не распространяются.
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Леонид Слуцкий покинул «Витесс»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса».
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В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке

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Ученые выяснили, какая пища может вызывать рак у мужчин

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Минэнерго Украины назвало условия отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
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В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
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