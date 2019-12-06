Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

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