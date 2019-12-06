Политика

ИзвестияИзвестияПранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив к посту запись разговора. В начале беседы Столяров сказал, что «Кремль на проводе».
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Пранкер Лексус рассказал о своей беседе с Зеленским

Газета.Ru00:31

Пранкер Лексус выложил запись разговора с Зеленским

Телеканал 360°00:20

«Ждал звонка»: пранкер Лексус позвонил Зеленскому

РЕН ТВвчера в 19:05

Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским

РИА Новостивчера в 21:54

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известиявчера в 20:03

Пранкер Лексус раскрыл детали разговора с Зеленским

URA.Ru00:11

Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским после Скабеевой

РБКвчера в 18:49
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Наша версия 04 декабря в 09:47
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В РПЦ призвали не приравнивать суррогатное материнство к донорству

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
РИА Новости 00:25
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МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Футбол

Греческий АЕК может возглавить Массимо Каррера

Ранее стало известно, что Слуцкий не возглавит греческий клуб. Греческий АЕК продолжает искать главного тренера.
NewInform вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
Футбол

«Арсенал» дома проиграл «Брайтону»

«Арсенал» дома уступил «Брайтону» в матче 15-го тура чемпионата Англии (1:2). Безвыигрышная серия «канониров» во всех турнирах достигла девяти встреч.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Общество

Французы протестуют против пенсионной реформы: 90 человек задержаны

Вчера днем центр Парижа превратился в арену столкновений протестующих против пенсионной реформы и полицейских.
Pravda.Ru вчера в 21:23
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
РИА Новости вчера в 21:39
Политика

Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи американских виз российским делегатам в ООН.
Lenta.ru вчера в 21:59
Политика

Туск предупредил о проблемах для неспособной защитить Украину Европы

Туск говорил о важности поддерживать Украину и ранее.
РБК 00:36
Энергетика

Новак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
ТАСС вчера в 16:26
Авто

В обновленных Lada 4x4 нашли недоработки

Представитель «АвтоВАЗа» в свою очередь заявил, что «серийное производство обновленной модели еще не стартовало».
Motor 04 декабря в 02:22
Здоровье

Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем

Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
МИР 24 вчера в 14:51
Армия и оружие

В США собираются отслеживать пуски гиперзвукового оружия

Ранее сообщалось, что существующие системы противоракетной обороны не способны отразить атаки гиперзвукового оружия.
Военное обозрение вчера в 09:05
Здоровье

Сергей Цивилев рассказал о растущей рождаемости в Кузбассе

В Кузбассе растет рождаемость населения. Только в текущем году родилось 18 205 детей.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Познер оставит обвинения Певцова без ответа

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
News.ru вчера в 18:05
Общество

«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах

По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
Вести.Ru вчера в 17:54
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Наука

Частое окрашивание и выпрямление волос приводит к раку груди

Evo-rus.com вчера в 06:18
Общество

В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ

Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
РИА Новости вчера в 20:06
Музыка

Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году

ФАН вчера в 02:56
Общество

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Российская газета 00:11
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости вчера в 10:05
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Сын Топалова и Тодоренко отмечает первый день рождения

Сын Топалова и Тодоренко отмечает первый день рождения Сегодня маленькому Майклу исполняется один год.
Экспресс газета вчера в 01:43
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
ТАСС вчера в 22:56
Общество

ГИБДД изменит систему сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Somanyhorses вчера в 10:09
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Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect

Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
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Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

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Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде. Куклина — пятая

Спорт-Экспресс вчера в 11:44
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