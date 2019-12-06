Политика
ИзвестияПранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив к посту запись разговора. В начале беседы Столяров сказал, что «Кремль на проводе».
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Политика
От хакерских атак россиянина Якубца пострадали более 300 компаний
Ранее стало известно, что власти Соединенных штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.
Политика
Украина согласилась предоставить Донбассу особый статус
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что из-за нехватки времени в Раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса, сообщает «РБК-Украина».
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году.
Политика
Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила – пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб
Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
По мнению ученых, 7 октября был зафиксирован максимальный за последние годы выброс метана в Северном Ледовитом океане.
Общество
Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле огорчилась из-за плохого приема на «Золотом граммофоне»
Авто
Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron
Крупный бизнесмен рассказал о большой стоимости владения премиальный автомобилем Bugatti Veyron.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
Происшествия
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Футбол
Массимо Каррера возглавит греческий АЕК
Массимо Каррера получил широкую известность по работе в московском "Спартаке", в 2016 году сменил на посту тренера Дмитрия Аленичева и с первой попытки принес долгожданное чемпионство.
Фигурное катание
Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров
В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.
Общество
Попавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре
Российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги.
Хоккей
Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
"Колорадо Эвеланш" обыграл на выезде "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Космос