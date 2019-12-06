Политика

ИзвестияИзвестияПранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив к посту запись разговора. В начале беседы Столяров сказал, что «Кремль на проводе».
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Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского

Комсомольская правда23:22

Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским

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Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским после Скабеевой

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Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

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РЕН ТВ19:05

Уральский пранкер Лексус вслед за Скабеевой дозвонился до Зеленского

URA.Ru20:55
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