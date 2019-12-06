Политика

RT на русскомRT на русскомПранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Столяров предположил, что Зеленский ждал звонка пранкеров «с момента инаугурации».
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