Политика
RT на русскомПранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Столяров предположил, что Зеленский ждал звонка пранкеров «с момента инаугурации».
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Экономика
В правительстве предпочли низкие траты на нацпроекты воровству
Правительство недовольно низким уровнем освоения средств на национальные проекты, от реализации которых зависит исполнение майского указа президента до 2024 года.
Фигурное катание
Трусова с падением откатала короткую программу в финале Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова упала в короткой программе в финале Гран-при в Турине.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Авто
В Женеве представят электрический суперкар-внедорожник
Открытый показ купе пройдет следующей весной на автосалоне в Женеве.
Армия и оружие
Академик РАН Алексей Арбатов: «Необходимо срочно приступить к переговорам о новом СНВ»
Поскольку вторая причина выхода США из ДРСМД – сдерживание Китая, у которого имеются сотни, если не тысячи таких ракет, то этот вопрос требует переговоров в двустороннем формате (между Китаем и США) или трехстороннем формате (с подключением России).
Политика
Меркель встретится с Путиным в Париже
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей
Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Технологии
Квантовое превосходство: что это значит
Не столь давно всеми известной компанией Google было сделано неоднозначное объявление, вызвавшее бурю различных эмоций: им удалось достигнуть квантового превосходства.
Политика
В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым
Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Происшествия
Посольство РФ в Лондоне выясняет обстоятельства гибели Обретецкого
Посольство РФ в контакте с британской полицией выясняет обстоятельства гибели в ДТП бизнесмена, владельца группы компаний "Магнат" Дмитрия Обретецкого и гражданскую принадлежность бизнесмена, и готово оказать родственникам погибшего необходимое содействие в случае их обращения, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
Гаджеты
Xiaomi начала продажи умных телевизоров Mi TV 5 Pro
Xiaomi объявила о официальном запуске новых смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro с диагональю 55 и 65 дюйма.
Наука
Почему черные дыры - самые яркие «фонари» во Вселенной
В прошлом хаос турбулентных магнитных полей позволил объяснить множество аномалий вокруг нашей собственной планеты – например, понять, куда переходит энергия высокоскоростных электронов, когда они сталкиваются с нашей магнитосферой.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Здоровье
Минздрав Чувашии прокомментировал ситуацию в детской больнице
Число обратившихся в медучреждение в 2019 году выросло В Минздраве Чувашии прокомментировали сложившуюся в Городской детской больнице № 2 ситуацию.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Футбол
Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом домашнего матча с ЦСКА
Ведущие букмекерские конторы, работающие на территории России, считают ФК «Краснодар» в фаворитом домашнего поединка с московским ЦСКА в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.
Армия и оружие
У сирийских бойцов «Сил тигра» замечены тульские автоматы
У бойцов сирийского элитного соединения «Силы тигра» замечены разработанные в тульском АО «КБП» современные малогабаритные автоматы 9А-91.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Кино
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон «Сватов»
Федор Добронравов, который является исполнителем главной роли в сериале «Сваты», поделился информацией относительно съемок седьмого сезона.
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше
В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
Футбол
СМИ назвали основные трансферные цели «Челси» после отмены бана
Как только стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет в отношении «Челси» на регистрацию новичков, слухи о возможных трансферах в лондонский клуб резко возросли.