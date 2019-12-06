Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Столяров предположил, что Зеленский ждал звонка пранкеров «с момента инаугурации».

Экономика В правительстве предпочли низкие траты на нацпроекты воровству Правительство недовольно низким уровнем освоения средств на национальные проекты, от реализации которых зависит исполнение майского указа президента до 2024 года.

Общество Украина поставила России условие по газовым спорам Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.

Происшествия На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.

Политика Меркель встретится с Путиным в Париже Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.

Технологии Квантовое превосходство: что это значит Не столь давно всеми известной компанией Google было сделано неоднозначное объявление, вызвавшее бурю различных эмоций: им удалось достигнуть квантового превосходства.

Происшествия Посольство РФ в Лондоне выясняет обстоятельства гибели Обретецкого Посольство РФ в контакте с британской полицией выясняет обстоятельства гибели в ДТП бизнесмена, владельца группы компаний "Магнат" Дмитрия Обретецкого и гражданскую принадлежность бизнесмена, и готово оказать родственникам погибшего необходимое содействие в случае их обращения, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.

Наука Почему черные дыры - самые яркие «фонари» во Вселенной В прошлом хаос турбулентных магнитных полей позволил объяснить множество аномалий вокруг нашей собственной планеты – например, понять, куда переходит энергия высокоскоростных электронов, когда они сталкиваются с нашей магнитосферой.

Футбол Зенит — Динамо 3:0 Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Общество В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.

Здоровье Минздрав Чувашии прокомментировал ситуацию в детской больнице Число обратившихся в медучреждение в 2019 году выросло В Минздраве Чувашии прокомментировали сложившуюся в Городской детской больнице № 2 ситуацию.

Футбол Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом домашнего матча с ЦСКА Ведущие букмекерские конторы, работающие на территории России, считают ФК «Краснодар» в фаворитом домашнего поединка с московским ЦСКА в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.