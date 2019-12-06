Политика

RT на русскомRT на русскомПранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Столяров предположил, что Зеленский ждал звонка пранкеров «с момента инаугурации».
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Решили не мучить. Пранкер рассказал, как звонил Зеленскому

Life.ru02:56

Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским после Скабеевой

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Пранкер Лексус рассказал, кому будет звонить после Зеленского

Телеканал 360°01:29

Пранкер Лексус раскрыл детали разговора с Зеленским

URA.Ru00:11

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известиявчера в 20:03

«Ждал звонка»: пранкер Лексус позвонил Зеленскому

РЕН ТВвчера в 19:05

Пранкер Лексус рассказал подробности телефонного звонка Зеленскому

РИА Новости02:43
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Экономика

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«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
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Китай ввел ограничения в отношении американских дипломатов

Китай зеркально ответил на введенные ранее США ограничения в отношении работающих в стране дипломатов из Поднебесной.
Российская газета 03:00
Космос

Изучение самой большой луны Сатурна может дать представление о Земле

Ученые, изучающие погоду и климат Титана, крупнейшей луны Сатурна, сообщают о значительных сезонных колебаниях его энергетического баланса - количества солнечной энергии, поглощаемой небесным телом, и тепловой энергии, которую оно излучает.
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Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Общество

Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

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На позициях ВСУ в Донбассе прогремел взрыв, погибли военные

По данным оборонного ведомства народной республики, в районе Новозвановки на позиции 72-й бригады ВСУ прибыли две единицы БТР-70 и один грузовой автомобиль «Урал» с боеприпасами.
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Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
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Общество

В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Газета.Ru 03:48
Политика

Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
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Политика

Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных для него.
РБК вчера в 07:03
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru вчера в 04:48
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Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

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Количество вопросов в теоретическом экзамене при сдаче на права увеличится.
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Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

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ТАСС вчера в 11:55
Футбол

Михаил Боярский: «Понимаю Дзюбу. В Англии его могло постичь разочарование. Да и кроме „Битлз“, там ничего хорошего не было»

Актер и певец, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что нападающий Артем Дзюба продлил контракт с клубом.
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Авто

Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей

В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Автоновости дня вчера в 03:33
Футбол

Бэйл может пропустить игру с «Барселоной» из-за травмы

Советский спорт 03:23
Общество

В России изменится порядок проверки счетчиков

О планах изменить порядок проверки приборов учета стало известно в октябре этого года.
РБК вчера в 03:00
Кино

1 января Москву ждет вселенский потоп

Комсомольская правда вчера в 20:06
Политика

Медведев предупредил о последствиях протестов

Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Мой Брянск вчера в 06:57
Спорт

Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 04 декабря в 14:18
Общество

Парк львов «Тайган» в Крыму закрыт

Парк львов «Тайган» закрыли для посетителей на 30 дней по решению Белогорского суда.
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Здоровье

Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
News.ru вчера в 05:25
Авто

Серийный Nissan GT-R50 от Italdesign покажут в Женеве

В марте 2020 года на стенде Italdesign продемонстрируют серийный Nissan GT-R50 – первый плод сотрудничества двух компаний.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk вчера в 13:05
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
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Здоровье

Врачи назвали внешние признаки, указывающие на проблемы с сердцем

Немецкие медики назвали четыре внешних признака, которые часто сигнализируют о высокой вероятности развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, передает Focus.de.
Российская газета 00:45
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