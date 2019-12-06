Политика
RT на русскомПранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Столяров предположил, что Зеленский ждал звонка пранкеров «с момента инаугурации».
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Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Политика
Китай ввел ограничения в отношении американских дипломатов
Китай зеркально ответил на введенные ранее США ограничения в отношении работающих в стране дипломатов из Поднебесной.
Космос
Изучение самой большой луны Сатурна может дать представление о Земле
Ученые, изучающие погоду и климат Титана, крупнейшей луны Сатурна, сообщают о значительных сезонных колебаниях его энергетического баланса - количества солнечной энергии, поглощаемой небесным телом, и тепловой энергии, которую оно излучает.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Армия и оружие
На позициях ВСУ в Донбассе прогремел взрыв, погибли военные
По данным оборонного ведомства народной республики, в районе Новозвановки на позиции 72-й бригады ВСУ прибыли две единицы БТР-70 и один грузовой автомобиль «Урал» с боеприпасами.
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Политика
Зеленский впервые попал на обложку Time
Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных для него.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери
Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
ГИБДД поменяет теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов в теоретическом экзамене при сдаче на права увеличится.
Авто
Компания Acura представила рестомод Super Handling SLX
На мероприятии RADwood, посвящённом автомобильной культуре 1980-1990 годов, компания Acura показала рестомод Super Handling SLX.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Футбол
Михаил Боярский: «Понимаю Дзюбу. В Англии его могло постичь разочарование. Да и кроме „Битлз“, там ничего хорошего не было»
Актер и певец, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что нападающий Артем Дзюба продлил контракт с клубом.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Футбол
Бэйл может пропустить игру с «Барселоной» из-за травмы
Общество
В России изменится порядок проверки счетчиков
О планах изменить порядок проверки приборов учета стало известно в октябре этого года.
Кино
1 января Москву ждет вселенский потоп
Политика
Медведев предупредил о последствиях протестов
Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Спорт
Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Общество
Парк львов «Тайган» в Крыму закрыт
Парк львов «Тайган» закрыли для посетителей на 30 дней по решению Белогорского суда.
Здоровье
Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
Авто
Серийный Nissan GT-R50 от Italdesign покажут в Женеве
В марте 2020 года на стенде Italdesign продемонстрируют серийный Nissan GT-R50 – первый плод сотрудничества двух компаний.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Здоровье
Врачи назвали внешние признаки, указывающие на проблемы с сердцем
Немецкие медики назвали четыре внешних признака, которые часто сигнализируют о высокой вероятности развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, передает Focus.de.