Политика

RT на русскомRT на русскомПранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Столяров предположил, что Зеленский ждал звонка пранкеров «с момента инаугурации».
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Решили не мучить. Пранкер рассказал, как звонил Зеленскому

Life.ru02:56

Пранкер Лексус рассказал подробности телефонного звонка Зеленскому

РИА Новости02:43

«Ждал звонка»: пранкер Лексус позвонил Зеленскому

РЕН ТВвчера в 19:05

Пранкер Лексус раскрыл детали разговора с Зеленским

URA.Ru00:11

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известиявчера в 20:03

Пранкер Лексус рассказал, кому будет звонить после Зеленского

Телеканал 360°01:29

Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским после Скабеевой

РБКвчера в 18:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Политика

Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

Президент России Владимир Путин направляется на встречу в «нормандском формате» с серьезным настроем и желанием содействовать урегулированию конфликта на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:14
Общество

В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме

РИА Новости вчера в 22:17
Здоровье

Более 191 тысячи жителей Владимирской области прошли диспансеризацию

По состоянию на 4 декабря во Владимирской области более 191 тысячи человек прошло диспансеризацию, в ходе которой было впервые выявлено 17,7 тысяч заболеваний.
Губерния-33 03:17
Экономика

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество

В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей

В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.
Lenta.ru 00:46
Футбол

Вратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая страна

Голкипер лондонского «Арсенала» Берндт Лено рассказал о своём отношении к русскому языку и в целом к России, откуда родом его родители.
RT на русском 04:21
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 04 декабря в 05:31
Армия и оружие

Северный флот выведен из строя - 300 человек погибли: Как норвежская разведка пишет историю России

Царьград 02:12
Происшествия

Обвиняемый в смертельном ДТП в Екатеринбурге оставлен под стражей

Обвиняемый в смертельном ДТП житель Екатеринбурга Владимир Васильев оставлен под стражей до марта. Такое решение вынес Ленинский райсуд.
REGNUM 03:54
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Известия вчера в 14:29
Культура

Ургант пошутил о беседе с Дмитрием Медведевым

Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» заявил, что расстроился из-за того, что не получил приглашения на встречу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с представителями отечественных телеканалов и радиостанций.
Рамблер 03:34
Происшествия

СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
РБК 05:07
Хоккей

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
Советский спорт вчера в 22:32
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:40
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух

Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
РБК вчера в 14:09
Происшествия

Появилось видео нападения хоккеиста Зайцева на бывшую жену

Pravda.Ru 04:55
Кино

IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года

Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Известия вчера в 21:25
Политика

Помощник Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену

Взгляд.ру вчера в 07:15
Футбол

«Динамо» обратилось к болельщикам клуба перед матчем с «Зенитом»

Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте попросил болельщиков "бело-голубых" не использовать пиротехнику и воздержаться от расистских выкриков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским "Зенитом".
РИА Новости 04:19
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей 04 декабря в 23:44
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Космос

«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
Москва 24 04:48
Происшествия

Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
REGNUM 01:04
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Политика

В Китае ввели ответные ограничения для дипломатов США

«Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — заявила официальный представитель МИД КНР и добавила, что данные меры вводятся в качестве ответа на введенные в октябре текущего года госдепом США ограничения для китайских дипломатов.
REGNUM 03:12
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия вчера в 06:35
Происшествия

Экс-главу Щелковского района поймали на взятке

Вести.Ru 02:18
Происшествия

В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
РБК вчера в 18:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пранкер Лексус
Российский ведущий
Российский пранкер, работающий в жанре «пранк-журналистики». Известность Лексусу принесли записи с такими персонами, как Петр Порошенко, Реджеп Тайип Эрдоган, сенатор США Джон Маккейн, генсек НАТО Йенс Столтенберг, Михаил Горбачев, Игорь Коломойский, Виталий Кличко, Элтон Джон и многие другие политики и звезды шоу-бизнеса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное