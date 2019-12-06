Политика
RT на русскомПранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Столяров предположил, что Зеленский ждал звонка пранкеров «с момента инаугурации».
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже
Президент России Владимир Путин направляется на встречу в «нормандском формате» с серьезным настроем и желанием содействовать урегулированию конфликта на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Общество
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
Здоровье
Более 191 тысячи жителей Владимирской области прошли диспансеризацию
По состоянию на 4 декабря во Владимирской области более 191 тысячи человек прошло диспансеризацию, в ходе которой было впервые выявлено 17,7 тысяч заболеваний.
Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Общество
В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей
В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.
Футбол
Вратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая страна
Голкипер лондонского «Арсенала» Берндт Лено рассказал о своём отношении к русскому языку и в целом к России, откуда родом его родители.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Армия и оружие
Северный флот выведен из строя - 300 человек погибли: Как норвежская разведка пишет историю России
Происшествия
Обвиняемый в смертельном ДТП в Екатеринбурге оставлен под стражей
Обвиняемый в смертельном ДТП житель Екатеринбурга Владимир Васильев оставлен под стражей до марта. Такое решение вынес Ленинский райсуд.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Культура
Ургант пошутил о беседе с Дмитрием Медведевым
Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» заявил, что расстроился из-за того, что не получил приглашения на встречу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с представителями отечественных телеканалов и радиостанций.
Происшествия
СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии
Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
Происшествия
Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости
"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Политика
Помощник Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену
Футбол
«Динамо» обратилось к болельщикам клуба перед матчем с «Зенитом»
Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте попросил болельщиков "бело-голубых" не использовать пиротехнику и воздержаться от расистских выкриков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским "Зенитом".
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Космос
«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
Происшествия
Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП
В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
В Китае ввели ответные ограничения для дипломатов США
«Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — заявила официальный представитель МИД КНР и добавила, что данные меры вводятся в качестве ответа на введенные в октябре текущего года госдепом США ограничения для китайских дипломатов.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Происшествия
В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»
В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.