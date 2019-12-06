Политика

RT на русскомRT на русскомПранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Столяров предположил, что Зеленский ждал звонка пранкеров «с момента инаугурации».
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Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским

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Пранкер Лексус раскрыл детали разговора с Зеленским

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Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известиявчера в 20:03

«Ждал звонка»: пранкер Лексус позвонил Зеленскому

РЕН ТВвчера в 19:05

Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским после Скабеевой

РБКвчера в 18:49
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В Британии ищут очевидцев ДТП, убившего российского миллиардера

Случайной жертвой произошедшей 25 ноября аварии с участием трёх автомобилей стал выгуливавший рядом собаку Дмитрий Обретецкий, владелец компании "Magnat Trade Enterprise".
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Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
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Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

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РИА Новости вчера в 23:05
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Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
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Происшествия

Память жертв пожара в «Хромой лошади» почтут в Перми

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В России предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

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