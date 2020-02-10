с чего всё началось

Черемушкинский суд Москвы в понедельник арестовал до 8 марта Кароматулло Джаборова, подозреваемого в имитации приступа из-за коронавируса в вагоне московского метро, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

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