Политика
ИзвестияПранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора
Аппарат американского сенатора-республиканца Линдси Грэма подтвердил, что политик подвергся розыгрышу, устроенному российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован). Об этом в четверг, 10 октября, сообщила американская телекомпания NBC.
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Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они подловили его.
— Кевин Бишоп, британский актёрREGNUM 00:14
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Российские пранкеры разыграли сенатора США, представившись министром обороны Турции
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