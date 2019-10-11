Политика
Газета.RuПранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США
Сенатор-республиканец США Линдси Грэм стал жертвой розыгрыша известных российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Об этом пишет издание Politico. Факт розыгрыша уже подтвердили в офисе сенатора США.
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Мы успешно предотвращаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, но в этот раз им удалось найти брешь. Они подловили его.
— Кевин Бишоп, британский актёрРидус 19:40
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Российские пранкеры разыграли сенатора США, представившись министром обороны Турции
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