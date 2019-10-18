Политика

РБКРБКПранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи. Запись разговора опубликована на YouTube-канале Vovan222prank.
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Баня, водка, гармонь и лосось: пранкеры разыграли губернатора Аляски

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Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски «российской аннексией»

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Комсомольская правда04:21
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Компания пригласила журналистов на презентацию модели, которая пройдёт 13 ноября. О месте мероприятия на данный момент не объявлено.
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