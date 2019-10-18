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РБКПранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи. Запись разговора опубликована на YouTube-канале Vovan222prank.
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«Фейковый референдум и пакт Расторгуева»: пранкеры напугали Аляску «российской аннексией»
Комсомольская правда04:21
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Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
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