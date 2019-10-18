Политика

РБКРБКПранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи. Запись разговора опубликована на YouTube-канале Vovan222prank.
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Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски «российской аннексией»

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Комсомольская правда04:21
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В мечети в Афганистане произошли взрывы

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Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов уйдет в отставку из-за достижения предельного возраста для госслужбы, сообщают РБК, «Интерфакс» и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.
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Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким

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