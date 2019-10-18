Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи. Запись разговора опубликована на YouTube-канале Vovan222prank.

Происшествия Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны во время протестов в Каталонии, которые длятся уже третий день.

Происшествия В Красноярском крае прорвало дамбу В Красноярском крае на золотодобывающем предприятии в поселке Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу, в результате чего погибли три человека.

Происшествия Один человек погиб из-за ЧП с самолетом на Аляске Как минимум один человек погиб из-за происшествия в аэропорту города Уналашка на Алеутских островах в штате Аляска.

Политика США может признать украинский «Азов» террористической организацией Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.

Здоровье Полпред в ПФО посетит Пермский край Как сообщает пресс-служба краевого правительства, 17 октября полпред проведет совещание по социально-экономическому развитию региона, где в том числе будет обсуждаться реализация национальных проектов на территории Пермского края.

Политика Трамп выдвинул Бруйетта на пост главы Минэнерго США Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.

Армия и оружие Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.

Политика Появились новые доказательства принадлежности РФ арктического шельфа Министерство обороны получило новые доказательства принадлежности РФ шельфа Северного Ледовитого океана.

Энергетика В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.

Политика Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии История об оставленных на военной базе в Манбидже неприличных надписях в адрес российских солдат получила продолжение.

Экономика Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.

Музыка Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос» Продюсер Константин Меладзе, принимающий участие в новом сезоне шоу «Голос» на Первом канале в качестве наставника, раскритиковал вызвавшего восторг у зрителей во время «слепых» прослушиваний 30-летнего певца из Твери Рината Альбикова.

Политика Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.

Политика Кадыров опроверг слухи о незаконных увольнениях чиновников Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о незаконных увольнениях и задержаниях чиновников из своего близкого окружения.

Космос Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос с МКС Астронавты США Кристина Кук и Джессика Меир проводят работы по замене внешнего энергоблока, который вышел из строя.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Супруг Лолиты Милявской подал на развод Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.

Политика Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США Заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что российская сторона подготовила документ о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-йорка в Вену или Женеву.