Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они подловили его.

Как сообщает Politico, в августе состоялся телефонный разговор Грэма с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован), один из них выдал себя за министра обороны Турции Хулуси Акара.

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Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.

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