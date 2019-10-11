Политика
RT на русскомПранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
Как сообщает Politico, в августе состоялся телефонный разговор Грэма с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован), один из них выдал себя за министра обороны Турции Хулуси Акара.
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Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они подловили его.
— Кевин Бишоп, британский актёрREGNUM 00:14
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Российские пранкеры разыграли сенатора США, представившись министром обороны Турции
Московский Комсомолецвчера в 19:38
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Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
REGNUM вчера в 15:47
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.
ТАСС вчера в 20:09
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM вчера в 13:27
Технологии
РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России
Российская газета вчера в 10:47
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru вчера в 03:25
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее «очень опасной»
Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".
РИА Новости вчера в 15:40
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 12:50
Автоспорт
Гюнтер Штайнер вызван к стюардам
В пятницу стюарды Гран При Японии рассмотрят проступок руководителя Haas Гюнтера Штайнера, оскорбившего их коллег две недели назад в Сочи.
Autosport.com.ru вчера в 23:34
Политика
Владимир Зеленский: Порошенко ответит за все свои дела
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко ответит за все, что он сделал.
АБН вчера в 12:26
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Происшествия
Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском вчера в 23:49
Политика
Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Газета.Ru вчера в 17:40
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости вчера в 07:25
Армия и оружие
В США показали навигатор «Судного дня»
Lenta.ru вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H
США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.
Московский Комсомолец вчера в 15:11
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 08 октября в 01:19
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Известия вчера в 08:17
Общество
В Самарской области многодетного отца хотят лишить родительских прав из-за отсутствия телевизора
Ивана Сидорова вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних и обвинили в неисполнении родительских обязанностей, сообщает «ФедералПресс».
Говорит Москва вчера в 09:55
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Футбол
Тренер сборной Шотландии назвал ужасным результат матча с россиянами
Наставник шотландской команды Стив Кларк высказался по поводу итогов отборочного матча со сборной России.
Экономика сегодня вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото с церемонии крещения в Армении
Знаменитая американская модель, блогер и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в соцсети фотографии с церемонии крещения в апостольской церкви в Армении.
VSE42.RU вчера в 23:05
Общество
Японии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет
Метеорологи сравнивают надвигающееся стихийное бедствие с тайфуном Каногава (Ида) 1958 года, который вызвал наводнение рек.
РБК вчера в 23:03
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России
Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
RuNews24.ru вчера в 02:20
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро
Представьте себе пруды, усеивающие дно кратера Гейла — 150-километрового древнего бассейна, который исследует Curiosity.
Naked Science 08 октября в 02:55
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02