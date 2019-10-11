Политика
RT на русскомПранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
Как сообщает Politico, в августе состоялся телефонный разговор Грэма с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован), один из них выдал себя за министра обороны Турции Хулуси Акара.
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Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они подловили его.
— Кевин Бишоп, британский актёрREGNUM 00:14
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Российские пранкеры разыграли сенатора США, представившись министром обороны Турции
Московский Комсомолецвчера в 19:38
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