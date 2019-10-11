Политика
RT на русскомПранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
Как сообщает Politico, в августе состоялся телефонный разговор Грэма с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован), один из них выдал себя за министра обороны Турции Хулуси Акара.
Читать в источнике
Оценить30
Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они подловили его.
— Кевин Бишоп, британский актёрREGNUM 00:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские пранкеры разыграли сенатора США, представившись министром обороны Турции
Московский Комсомолецвчера в 19:38
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Происшествия
Расследовать убийство девочки в Саратове отправили силовиков из Москвы
Европейско-Азиатские новости 02:06
Происшествия
Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море
На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.
Известия 01:59
Гаджеты
Веб-портал DxOMark собирается проверять не только камеры смартфонов
DxOMark известен как французский информационный портал, который занимается тестированием камер смартфонов.
Дни24 вчера в 01:54
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Общество
Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям
Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок.
REGNUM 02:57
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 06:02
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 09 октября в 16:31
Происшествия
Суд начал предварительные слушания по делу, где фигурирует Атамбаев
Суд Первомайского района Бишкека приступил к предварительным слушаниям по уголовному делу, в котором фигурирует бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
Московский Комсомолец 00:57
Футбол
Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020
Встреча в столичных «Лужниках» завершилась со счетом 4:0. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Известия вчера в 16:39
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Политика
Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов
Коммерсантъ вчера в 18:59
Политика
В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ
Turkmenportal вчера в 06:31
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика
Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим
Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.
REGNUM вчера в 19:14
Происшествия
В Самаре за взяточничество осужден полковник ФСБ
Суд признал полковника Сергея Г. виновным в мошенничестве, хранении оружия и боеприпасов и приговорил его к 20 годам лишения свободы и штрафу 90,5 млн рублей.
REGNUM 01:33
Политика
Трамп завел аккаунт на стриминговой платформе Twitch
РБК вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова порадовалась, что ее слушают через силу
АБН вчера в 20:38
Общество
Разведенных родителей могут обязать оплатить ребенку квартиру
С одного из разведенных родителей могут начать взыскивать дополнительные средства на оплату жилья ребенка.
РБК вчера в 04:54
Экономика
Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 01:51
Футбол
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Ростова»
Норвежский хавбек «Ростова» Матиас Норманн в скором времени может продолжить карьеру в английском клубе «Манчестер Юнайтед».
NewInform вчера в 09:20
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня вчера в 03:33
Армия и оружие
Наблюдатели двинулись в сторону участка отвода войск в Донбассе
Представители международных наблюдателей двинулись в сторону участка отвода войск в поселке Петровское в Донбассе.
РЕН ТВ 09 октября в 02:29
Теннис
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Шанхае оказался сильнее Фабио Фоньини из Италии.
LiveResult.Ru 02:40
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество провело исследование пивных напитков и обнаружило, что под данную категорию производители маскируют другие по свойству продукты - слабоалкогольные коктейли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:15
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Баварию» во втором туре Евролиги
«Армейцы» одержали вторую победу на старте регулярного чемпионата Евролиги и возглавляют турнирную таблицу вместе с французским клубом «АСВЕЛ» и мадридским «Реалом», также выигравшим оба своих матча.
News.ru вчера в 19:46
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в кадетской школе в Туле
В стенах учебного учреждения произошло массовое отравление воспитанников.
Регион online вчера в 17:50
Автоспорт
Стартовый порядок Гран-при Японии может определить вторая практика
ProstoProSport 02:33