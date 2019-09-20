Происшествия
REGNUMПрапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ
По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров. Он продавал процессоры и модули памяти через сайты бесплатных объявлений Avito и «Юла».
Читать в источнике
Оценить118
с чего всё началось
За год работы в должности прапорщик успел разобрать более 500 системных блоков, понемногу продавая снятые с них процессоры и модули памяти. Вырученные деньги теперь уже бывший сотрудник спецслужбы, по его словам, тратил на семью и букмекерскую контору.Коммерсантъвчера в 18:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Прапорщик ФСБ через «Авито» продал запчасти ведомственных компьютеров на ₽7,273 млн
Znak.comвчера в 22:46
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:42, Вашингтон
Армия и оружие
В Кремле ответили на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Сайт kp.ru писал, что американский генерал сообщил о разработке плана по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининградской области.
Комсомольская правда 07:22
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru 18 сентября в 12:24
Футбол
«КамАЗ» продает билеты на матч со «Спартаком» за 1 тысячу рублей
Коммерсантъ Казань 18 сентября в 06:13
Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Политика
Разведка США была обеспокоена разговором Трампа с Зеленским
Жалоба сотрудника американской разведки на телефонные разговоры главы США Дональда Трампа могла быть вызвана его общением с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил адвокат президента Рудольф Джулиани, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:34
Происшествия
В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи
В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.
REGNUM 07:13
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Политика
МИД Белоруссии призвал не создавать ажиотаж вокруг интеграции
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз призвал не создавать ажиотаж вокруг программы по экономической интеграции с Россией.
RT на русском 06:30
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира
Американский рэпер Канье Уэст возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп-исполнителей мира, следует из рейтинга, опубликованного журналом Forbes.
РИА Новости 05:55
Культура
Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова открылась в Москве
Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" открылась в Государственном музее современной истории России в четверг вечером.
ТАСС вчера в 11:43
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из «Друзей»
Пользователей интересовали сцены, где девушка «выходит замуж», «танцует», «рассказывает про эрогенные зоны».
Телеканал 360° 06:42
Происшествия
Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде
RT на русском 06:08
Армия и оружие
В Пентагоне считают, что НАТО потеряло превосходство над Россией
Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утратила военное превосходство над Россией за последние годы, передает Newsweek.
Газета.Ru вчера в 01:11
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС вчера в 11:39
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Армия и оружие
США рассматривают три варианта развития событий по Ирану
Исследовательская служба Конгресса США представила три возможных варианта развития событий вокруг ситуации с Ираном.
Pravda.Ru 05:36
Армия и оружие
Флот США подтвердил подлинность видео с НЛО
Официальный представитель военно-морского флота Джозеф Градишер заявил, что военно-морские силы "определяют объекты, показанные в этих видеороликах, как неопознанные воздушные явления".
Газета Metro 18 сентября в 11:09
ЖКХ
Бирюков анонсировал досрочную подачу отопления в соцучреждения Москвы
Подача тепла в социальные учреждения Москвы начнется досрочно. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков в пятницу, 20 сентября.
Известия 08:24
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Происшествия
Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу
Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
РИА Новости вчера в 11:56
Политика
Украина допустила возможность закупки газа в России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России.
Газета.Ru 07:01
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Наука
Загрязнение воды было признано одной из главных причин рака
Ученые выяснили, что загрязняющие вещества в водопроводной воде могут провоцировать более чем 100 000 случаев рака за время жизни одного поколения американцев.
Planet Today 03:51
Политика
В Госдуме пообещали серьезные штрафы для Google и Facebook
По информации агентства, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ пригласит на следующее заседание представителей компаний Google и Facebook, предоставивших, по мнению парламентариев, площадки для размещения призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве.
Известия 08:23
Футбол
Александр Кокорин проходит медосмотр в «Зените»
Еженедельник Футбол вчера в 05:52
Политика
ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе
Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.
RT на русском 07:14
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения
Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.
МонаВиста 07:03