За год работы в должности прапорщик успел разобрать более 500 системных блоков, понемногу продавая снятые с них процессоры и модули памяти. Вырученные деньги теперь уже бывший сотрудник спецслужбы, по его словам, тратил на семью и букмекерскую контору.

с чего всё началось

По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров. Он продавал процессоры и модули памяти через сайты бесплатных объявлений Avito и «Юла».

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