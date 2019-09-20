Происшествия
КоммерсантъИмущество ФСБ выставили на Avito
Как пояснил суду заместитель начальника факультета, 15 октября старший прапорщик Хайруллин пришел к нему в кабинет и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество.
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с чего всё началось
За год работы в должности прапорщик успел разобрать более 500 системных блоков, понемногу продавая снятые с них процессоры и модули памяти. Вырученные деньги теперь уже бывший сотрудник спецслужбы, по его словам, тратил на семью и букмекерскую контору.Коммерсантъвчера в 18:36
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Прапорщик ФСБ через «Авито» продал запчасти ведомственных компьютеров на ₽7,273 млн
Znak.comвчера в 22:46
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:03, Вашингтон
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 18 сентября в 12:24
Армия и оружие
Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО.
Lenta.ru 03:07
Политика
Путин прибыл в Оренбургскую область
Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Происшествия
На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи
Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Общество
В России могут отменить профессиональные праздники
Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.
Газета.Ru 02:53
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову
Lenta.ru вчера в 07:39
Авто
Honda презентовала обновленный кроссовер Honda CR-V
Неделю назад во Франкфурте компания Honda представила гибридную версию своего кроссовера CR-V, которая отличилась от актуального исполнения затемненной оптикой, более изящными ПТФ, а также хромированными деталями на бампере и дверях.
32CARS.ru 18 сентября в 15:45
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой
Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости 03:32
Футбол
Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола
Поражения московского клуба ЦСКА и команды «Краснодар» в стартовых матчах группового этапа Лиги Европы ударили по имиджу российского футбола.
REGNUM 02:25
Происшествия
Украинскому депутату пробили голову кирпичом
В Киеве злоумышленник ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета.
Lenta.ru 03:01
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском вчера в 05:49
Общество
В России начались продажи нового iPhone
Ведомости 03:23
Политика
Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай
Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны.
ТАСС вчера в 17:03
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Религия
Православные готовятся к празднованию Рождества Богородицы
Фома вчера в 17:20
Происшествия
Хакер обвинил экс-сотрудника «Касперского» в принуждении к взломам
Попелыш утверждает, что доказательства по его делу были сфабрикованы, а к взломам его принуждал Руслан Стоянов, экс-руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского».
РБК 01:00
Космос
Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью
7 регион вчера в 11:57
Футбол
Футбольная «Барселона» установила мировой рекорд по доходам
Действующие чемпионы Испании из "Барселоны" объявили, что по итогам финансового года сезона-2018-2019 клуб получил рекордный доход в размере 990 млн евро или более 1 млрд долларов (1,09 млрд долларов).
Вести.Ru 00:59
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс вчера в 11:24
Общество
Александр Кокорин поужинал после выхода из колонии на 73 тысячи рублей
Две семьи заказали себе VIP-зал, а также еду и напитки на общую сумму 73 тысячи рублей.
RuNews24.ru вчера в 10:32
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Происшествия
У бывшего вице-президента ФК «Анжи» изъят арсенал оружия и боеприпасов
Российская газета 03:24
Политика
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников
В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
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Общество
Долги в России начнут взыскивать по-новому
Отмечается, что по нынешним условиям кредиторы могут обратиться в суд в любой день после просрочки долга.
Газета.Ru вчера в 09:33