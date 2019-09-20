Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъИмущество ФСБ выставили на Avito

Как пояснил суду заместитель начальника факультета, 15 октября старший прапорщик Хайруллин пришел к нему в кабинет и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество.
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с чего всё началось

Имущество ФСБ выставили на Avito

За год работы в должности прапорщик успел разобрать более 500 системных блоков, понемногу продавая снятые с них процессоры и модули памяти. Вырученные деньги теперь уже бывший сотрудник спецслужбы, по его словам, тратил на семью и букмекерскую контору.
Коммерсантъвчера в 18:36

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Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ

Lenta.ru03:27

Сотрудника госбезопасности отправили в колонию за проданные части от компьютеров

Эхо Москвы03:00

Прапорщик ФСБ через «Авито» продал запчасти ведомственных компьютеров на ₽7,273 млн

Znak.comвчера в 22:46

«Коммерсантъ» узнал о продаже техники из академии ФСБ на Avito

РБК02:00

Прапорщик-игроман выставил на продажу запчасти компьютеров ФСБ

URA.Ruвчера в 23:38

Сотрудник Академии ФСБ разобрал более 500 учебных компьютеров и продал детали на Avito

Дождь02:59

Имущество ФСБ выставили на Avito

Коммерсантъвчера в 18:36
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Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 18 сентября в 12:24
Армия и оружие

Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО.
Lenta.ru 03:07
Политика

Путин прибыл в Оренбургскую область

Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Происшествия

На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи

Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Общество

В России могут отменить профессиональные праздники

Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.
Газета.Ru 02:53
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

Lenta.ru вчера в 07:39
Авто

Honda презентовала обновленный кроссовер Honda CR-V

Неделю назад во Франкфурте компания Honda представила гибридную версию своего кроссовера CR-V, которая отличилась от актуального исполнения затемненной оптикой, более изящными ПТФ, а также хромированными деталями на бампере и дверях.
32CARS.ru 18 сентября в 15:45
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой

Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb вчера в 21:01
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Культура

Умерла оперная певица Ирина Богачева

Невские Новости 03:32
Футбол

Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола

Поражения московского клуба ЦСКА и команды «Краснодар» в стартовых матчах группового этапа Лиги Европы ударили по имиджу российского футбола.
REGNUM 02:25
Происшествия

Украинскому депутату пробили голову кирпичом

В Киеве злоумышленник ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета.
Lenta.ru 03:01
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском вчера в 05:49
Общество

В России начались продажи нового iPhone

Ведомости 03:23
Политика

Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай

Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны.
ТАСС вчера в 17:03
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Религия

Православные готовятся к празднованию Рождества Богородицы

Фома вчера в 17:20
Происшествия

Хакер обвинил экс-сотрудника «Касперского» в принуждении к взломам

Попелыш утверждает, что доказательства по его делу были сфабрикованы, а к взломам его принуждал Руслан Стоянов, экс-руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского».
РБК 01:00
Космос

Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью

7 регион вчера в 11:57
Футбол

Футбольная «Барселона» установила мировой рекорд по доходам

Действующие чемпионы Испании из "Барселоны" объявили, что по итогам финансового года сезона-2018-2019 клуб получил рекордный доход в размере 990 млн евро или более 1 млрд долларов (1,09 млрд долларов).
Вести.Ru 00:59
Энергетика

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс вчера в 11:24
Общество

Александр Кокорин поужинал после выхода из колонии на 73 тысячи рублей

Две семьи заказали себе VIP-зал, а также еду и напитки на общую сумму 73 тысячи рублей.
RuNews24.ru вчера в 10:32
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета вчера в 21:20
Происшествия

У бывшего вице-президента ФК «Анжи» изъят арсенал оружия и боеприпасов

Российская газета 03:24
Политика

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников

В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
RT на русском 02:23
Общество

Долги в России начнут взыскивать по-новому

Отмечается, что по нынешним условиям кредиторы могут обратиться в суд в любой день после просрочки долга.
Газета.Ru вчера в 09:33
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