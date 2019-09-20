Происшествия
Lenta.ruПрапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Как пояснили на заседании суда бывшие командиры подсудимого Хайруллина — а в их числе оказались начальники кафедр, факультетов и даже заместитель начальника всей академии,— 12 апреля 2016 года учебное заведение получило в свое распоряжение несколько новых помещений, в которых должен был разместиться факультет иностранных языков.Коммерсантъвчера в 18:36
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Прапорщик ФСБ через «Авито» продал запчасти ведомственных компьютеров на ₽7,273 млн
Znak.comвчера в 22:46
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Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.
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Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии
Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
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Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Экономика
Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
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RT на русском 04:47
Футбол
Краснодар и ЦСКА пропустили десять мячей в первом туре Лиги Европы
ЦСКА открыл счет и выиграл первый тайм, но в начале второго хозяева за 4 минуты провели три мяча, а затем добили ЦСКА.
Эхо Москвы 07:00
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Путин повысил зарплаты чиновникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипломатов и гражданских госслужащих.
ProUfu.ru вчера в 11:42
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Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Общество
«Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан
Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан.
Газета.Ru вчера в 04:42
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
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Микки Рурк пожелал быть похороненным на Украине
Голливудская звезда Микки Рурк недавно заявил о свои желании быть похороненным на кладбище маленького села Украины.
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Путин остался доволен учениями «Центр-2019»
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Технологии
Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить выдачу eSim
Замминистра связи Олег Иванов сообщил газете «Ведомости», что Минкомсвязь разрешила оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче eSim.
Коммерсантъ вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
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Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
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В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников
Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов впервые вводит в законодательство понятие «здоровое питание».
РБК 03:42
Политика
СВР собирает данные об атаке на саудовские нефтяные объекты
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР собирает данные об атаке беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец вчера в 15:16
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Детей из России облили горящим маслом в Турции
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Поддержавшая Устинова актриса уволилась из пермского театра
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Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.
Piter.tv 06:02
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ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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Происшествия
В Ленобласти мать троих детей погибла от отравления угарным газом
В Гатчине 32-летняя женщина, мать троих детей, погибла, отравившись угарным газом, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Российская газета 18 сентября в 04:09
Армия и оружие
Первая подлодка «Варшавянка» завершила заводские испытания
Первая подводная лодка проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" завершила этап заводских испытаний и в начале октября приступит к прохождению государственных, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь "Адмиралтейских верфей" Алиса Грицкова.
РИА Новости 05:28
Гаджеты
Компания Huawei анонсировала смартфон без приложений от Google
Китайский производитель электроники Huawei анонсировал выпуск смартфона под управлением операционной системы Android без лицензионных программных продуктов от Google.
iReactor вчера в 15:43
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20