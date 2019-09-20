Как пояснили на заседании суда бывшие командиры подсудимого Хайруллина — а в их числе оказались начальники кафедр, факультетов и даже заместитель начальника всей академии,— 12 апреля 2016 года учебное заведение получило в свое распоряжение несколько новых помещений, в которых должен был разместиться факультет иностранных языков.

с чего всё началось

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