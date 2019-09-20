Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПрапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ

Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось

Имущество ФСБ выставили на Avito

Как пояснили на заседании суда бывшие командиры подсудимого Хайруллина — а в их числе оказались начальники кафедр, факультетов и даже заместитель начальника всей академии,— 12 апреля 2016 года учебное заведение получило в свое распоряжение несколько новых помещений, в которых должен был разместиться факультет иностранных языков.
Коммерсантъвчера в 18:36

Подробнее о событии

Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ

Lenta.ru03:27

Сотрудника госбезопасности отправили в колонию за проданные части от компьютеров

Эхо Москвы03:00

Прапорщик ФСБ через «Авито» продал запчасти ведомственных компьютеров на ₽7,273 млн

Znak.comвчера в 22:46

«Коммерсантъ» узнал о продаже техники из академии ФСБ на Avito

РБК02:00

Прапорщик-игроман выставил на продажу запчасти компьютеров ФСБ

URA.Ruвчера в 23:38

Сотрудник Академии ФСБ разобрал более 500 учебных компьютеров и продал детали на Avito

Дождь02:59

Имущество ФСБ выставили на Avito

Коммерсантъвчера в 18:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Политика

Аксенова переизбрали главой Крыма

Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.
Lenta.ru 05:39
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Происшествия

Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде

Коммерсантъ 06:06
Происшествия

Появилось видео расстрела полицейских в московском метро

Вести.Ru 05:47
Энергетика

Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии

Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.
RT на русском 06:19
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика

Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Экономика

Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%

По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
REGNUM 18 сентября в 00:22
Армия и оружие

МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Футбол

Краснодар и ЦСКА пропустили десять мячей в первом туре Лиги Европы

ЦСКА открыл счет и выиграл первый тайм, но в начале второго хозяева за 4 минуты провели три мяча, а затем добили ЦСКА.
Эхо Москвы 07:00
Политика

Путин повысил зарплаты чиновникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипломатов и гражданских госслужащих.
ProUfu.ru вчера в 11:42
Происшествия

СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Общество

«Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан

Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан.
Газета.Ru вчера в 04:42
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Культура

Микки Рурк пожелал быть похороненным на Украине

Голливудская звезда Микки Рурк недавно заявил о свои желании быть похороненным на кладбище маленького села Украины.
ИнфоСМИ 03:46
Политика

Путин остался доволен учениями «Центр-2019»

RT на русском 05:56
Технологии

Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить выдачу eSim

Замминистра связи Олег Иванов сообщил газете «Ведомости», что Минкомсвязь разрешила оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче eSim.
Коммерсантъ вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»

Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Политика

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников

Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов впервые вводит в законодательство понятие «здоровое питание».
РБК 03:42
Политика

СВР собирает данные об атаке на саудовские нефтяные объекты

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР собирает данные об атаке беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец вчера в 15:16
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Театры

Поддержавшая Устинова актриса уволилась из пермского театра

Московский Комсомолец 06:37
Кино

«Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром

Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.
Piter.tv 06:02
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Происшествия

В Ленобласти мать троих детей погибла от отравления угарным газом

В Гатчине 32-летняя женщина, мать троих детей, погибла, отравившись угарным газом, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Российская газета 18 сентября в 04:09
Армия и оружие

Первая подлодка «Варшавянка» завершила заводские испытания

Первая подводная лодка проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" завершила этап заводских испытаний и в начале октября приступит к прохождению государственных, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь "Адмиралтейских верфей" Алиса Грицкова.
РИА Новости 05:28
Гаджеты

Компания Huawei анонсировала смартфон без приложений от Google

Китайский производитель электроники Huawei анонсировал выпуск смартфона под управлением операционной системы Android без лицензионных программных продуктов от Google.
iReactor вчера в 15:43
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета вчера в 21:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное