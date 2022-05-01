Lenta.ruPravda: 62% жителей Словакии высказались за продолжение поставок нефти и газа из РоссииЖители Словакии высказались за продолжение поставок нефти и газа из России.Lenta.ruСвыше 60% респондентов в Словакии проголосовали против отказа от поставок российских газа и нефти.ИзвестияОпрос был проведен с 30 марта по 6 апреля социологическим агентством "Фокус".ТАСС23 апреля премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил о намерении Словакии заплатить России за газ в евро во второй половине мая.ИзвестияЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаRT на русскомФАНГазета.RuREGNUMПодробнее о событииБольшинство словаков выступает против отказа страны от российских энергоресурсовФАНвчера в 13:32Более 60% жителей Словакии выступили против отказа от газа и нефти из РФREGNUMвчера в 14:23Более шестидесяти процентов жителей Словакии не поддержали отказ от газа и нефти из РоссииГазета.Ruвчера в 14:07Опрос показал, что более шестидесяти процентов словаков против отказа от газа из РоссииРИА Новостивчера в 13:51Более 60% опрошенных словаков выступили против отказа от газа РФИзвестиявчера в 14:52Pravda: 62% словаков считают, что страна не должна отказываться от газа и нефти из РоссииRT на русскомвчера в 12:24Опрос: большинство словаков хочет сохранить получение страной газа и нефти из РоссииТАССвчера в 11:19Показать ещёОценить145Поделиться