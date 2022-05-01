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Pravda: 62% жителей Словакии высказались за продолжение поставок нефти и газа из России

Жители Словакии высказались за продолжение поставок нефти и газа из России.
Lenta.ru
Свыше 60% респондентов в Словакии проголосовали против отказа от поставок российских газа и нефти.
Известия
Опрос был проведен с 30 марта по 6 апреля социологическим агентством "Фокус".
ТАСС
23 апреля премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил о намерении Словакии заплатить России за газ в евро во второй половине мая.
Известия

Подробнее о событии

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Более шестидесяти процентов жителей Словакии не поддержали отказ от газа и нефти из России
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Опрос показал, что более шестидесяти процентов словаков против отказа от газа из России
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