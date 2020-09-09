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Чеченская Республика Сегодня
Чеченская Республика Сегодня

Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.В источнике
С чего всё началось
По данным с сайта
 киноакадемии, как минимум один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение.
Телеканал 360°вчера в 15:11
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Коммерсантъ

Михаил Трофименков о новых стандартах «Оскара»

Коммерсантъвчера в 12:24
ТАСС

«Оскар» уже не такой белый: что означают новые требования академии для Голливуда

ТАССвчера в 08:33
РБК

Новый «Оскар»: какие фильмы получили бы премию, а какие — нет

РБКвчера в 12:18
Телеканал 360°

«Оскар» окрасит фильмы в цвета флага ЛГБТ и поменяет расы. Что об этом думают за рубежом?

Телеканал 360°вчера в 15:11
Газета.Ru

«Оскар» сделал политкорректной номинацию «Лучший фильм»

Газета.Ruвчера в 09:36
РИА Новости

Кончаловский прокомментировал новые правила выдвижения на «Оскар»

РИА Новостивчера в 09:26
Известия

Кино в меньшинстве: зачем «Оскару» прописали толерантность

Известиявчера в 13:22

Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео
Народные новостивчера в 13:48
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новостивчера в 17:10
1,5K

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомости8 сентября в 11:55
1,2K

Ефремов объявил, что Пашаев не будет представлять его в апелляции

Актер Михаил Ефремов, признанный виновным по делу о смертельном ДТП, заявил, что его адвокат Эльман Пашаев не будет представлять его в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
Газета.Ruвчера в 15:02
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Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
1,4K

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru8 сентября в 07:01

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ruвчера в 05:22

Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомостивчера в 02:24
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Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

Китай грубо нарушает договоренности и проводит агрессивные маневры, в то время как взаимодействие на военном, дипломатическом и политическом уровнях продолжается заявление Минобороны Индии Военные рассказали, что армия Индии ни разу не пересекала линию фактического контроля, а также не использовала агрессивное поведение, включая обстрел.
Piter.tv8 сентября в 02:19