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Чеченская Республика Сегодня
Чеченская Республика Сегодня

Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.В источнике
С чего всё началось
По данным с сайта
 киноакадемии, как минимум один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение.
Телеканал 360°вчера в 15:11
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Коммерсантъ

Михаил Трофименков о новых стандартах «Оскара»

Коммерсантъвчера в 12:24
ТАСС

«Оскар» уже не такой белый: что означают новые требования академии для Голливуда

ТАССвчера в 08:33
РБК

Новый «Оскар»: какие фильмы получили бы премию, а какие — нет

РБКвчера в 12:18
Телеканал 360°

«Оскар» окрасит фильмы в цвета флага ЛГБТ и поменяет расы. Что об этом думают за рубежом?

Телеканал 360°вчера в 15:11
Газета.Ru

«Оскар» сделал политкорректной номинацию «Лучший фильм»

Газета.Ruвчера в 09:36
РИА Новости

Кончаловский прокомментировал новые правила выдвижения на «Оскар»

РИА Новостивчера в 09:26
Известия

Кино в меньшинстве: зачем «Оскару» прописали толерантность

Известиявчера в 13:22

Разработчик «Новичка» прокомментировал данные о новой версии вещества

Российский блогер Алексей Навальный не мог отравиться никаким из нервно-паралитических веществ класса «Новичок», поскольку у него не было симптомов интоксикации им. Таким образом данные о новой версии вещества в беседе с РИА Новости прокомментировал один из его создателей Леонид Ринк.
Разработчик «Новичка» прокомментировал данные о новой версии вещества
Lenta.ruвчера в 15:42
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РФС вынес вердикт по эпизоду с падением Азмуна в штрафной «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Владимира Москалёва не назначать одиннадцатиметровый удар в эпизоде с падением нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в штрафной «Локомотива» на 9-й минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0), сообщает пресс-служба РФС.
Чемпионатвчера в 11:47

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ruвчера в 05:22

Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года

Правительство РФ считает, что программу кэшбэка на туры по России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфаксвчера в 08:51
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Кардиологи назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа

Сотрудники Центра дерматологии и рака кожи Флориды утверждают, что признаками скорого сердечного приступа являются отнюдь не только боли в груди, одышка и тревожности, но и уплотнения на коже, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газетвчера в 04:07
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