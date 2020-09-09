Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии
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До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.В источнике
С чего всё началось
По данным с сайта
киноакадемии, как минимум один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение.
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