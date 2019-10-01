Политика

Газета.RuГазета.RuПравила получения российского гражданства могут измениться

Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Персонально ваш: Сергей Алексашенко

Эхо Москвы12:53

Правила получения российского гражданства могут измениться

Газета.Ru09:34

В России планируют изменить правила получения гражданства

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Иностранцам предложили разрешить второе гражданство при получении паспорта РФ

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В России захотели разрешить двойное гражданство

Московский Комсомолец05:11

Иностранцам могут разрешить оставлять первое гражданство при получении паспорта РФ

Говорит Москва03:57

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