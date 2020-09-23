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Nash-surgut.ru
Nash-surgut.ru

Правила предоставления налогового вычета при добыче нефти пересмотрены

Законопроект рассмотрен Госдумой и одобрен в первом чтении. Вычет по данному налогу будет доступен не всем, а лишь добытчикам нефти, лицензия на разработку месторождений которым выдана до начала 2018-го.В источнике
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ТАСС

Минфин назвал эффективную цену нефти для инвестконтракта по Приобскому месторождению

ТАСС22 сентября в 08:18
Neftegaz.ru

В Минфине обозначили эффективную цену нефти для инвестконтракта по Приобскому месторождению

Neftegaz.ruвчера в 18:23
Парламентская газета

Вместо офшоров деньги нефтяников пойдут на социалку

Парламентская газета22 сентября в 09:02
Nash-surgut.ru

Правила предоставления налогового вычета при добыче нефти пересмотрены

Nash-surgut.ruвчера в 03:19
ПРАЙМ

Госдума рассмотрит в I чтении проект о льготе по НДПИ для «Роснефти» по Приобке

ПРАЙМ21 сентября в 17:18
Агентство нефтегазовой информации

Бюджетный комитет ГД одобрил льготу по НДПИ по Приобскому месторождению

Агентство нефтегазовой информации21 сентября в 07:41

Роналду раздумывает покинуть «Ювентус» из-за отношений с Пирло

Нападающий в силу возраста не готов ждать, пока клуб построит новый проект, который будет способен побеждать.К тому же, Роналду не смог наладить отношения с новым главным тренером "старой синьоры" Андреа Пирло, который ставит команду выше отдельных личностей.
Soccer.ruвчера в 06:31

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Болгария вышлет двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

По данным местных СМИ, болгарская прокуратура полагает, что два российских дипломата, обладающих дипломатическим иммунитетом, с 2016 года по настоящее время вели в стране разведывательную деятельность - с помощью граждан Болгарии, которые имели доступ к информации о ВПК страны, они собирали данные о планах модернизации болгарской армии и технической поддержке военной техники.
Интерфаксвчера в 10:53
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ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru22 сентября в 08:51
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