Правила предоставления налогового вычета при добыче нефти пересмотрены
Законопроект рассмотрен Госдумой и одобрен в первом чтении. Вычет по данному налогу будет доступен не всем, а лишь добытчикам нефти, лицензия на разработку месторождений которым выдана до начала 2018-го.В источнике
Подробнее о событии
Минфин назвал эффективную цену нефти для инвестконтракта по Приобскому месторождению
ТАСС22 сентября в 08:18
В Минфине обозначили эффективную цену нефти для инвестконтракта по Приобскому месторождению
Neftegaz.ruвчера в 18:23
Госдума рассмотрит в I чтении проект о льготе по НДПИ для «Роснефти» по Приобке
ПРАЙМ21 сентября в 17:18
Бюджетный комитет ГД одобрил льготу по НДПИ по Приобскому месторождению
Агентство нефтегазовой информации21 сентября в 07:41