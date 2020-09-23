В случае пониженной стоимости нефти (ниже базовой) в течение налогового периода, вычет не положен. Ранее Н. Комарова (губернатор Югры) сообщила о снижении добычи нефти в ХМАО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и ситуация в ближайшее время не станет лучше.