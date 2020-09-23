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Nash-surgut.ru
Nash-surgut.ru

Правила предоставления налогового вычета при добыче нефти пересмотрены

В случае пониженной стоимости нефти (ниже базовой) в течение налогового периода, вычет не положен. Ранее Н. Комарова (губернатор Югры) сообщила о снижении добычи нефти в ХМАО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и ситуация в ближайшее время не станет лучше.В источнике
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Nash-surgut.ru

Правила предоставления налогового вычета при добыче нефти пересмотрены

Nash-surgut.ru03:19
ТАСС

Минфин назвал эффективную цену нефти для инвестконтракта по Приобскому месторождению

ТАССвчера в 08:18
VSE42.RU

Минфин захотел предоставить «Роснефти» ежегодные льготы в 46 млрд руб

VSE42.RU21 сентября в 05:09
ПРАЙМ

Госдума рассмотрит в I чтении проект о льготе по НДПИ для «Роснефти» по Приобке

ПРАЙМвчера в 17:18
Агентство нефтегазовой информации

Бюджетный комитет ГД одобрил льготу по НДПИ по Приобскому месторождению

Агентство нефтегазовой информации21 сентября в 07:41
Парламентская газета

Правила предоставления налогового вычета при добыче нефти в Югре хотят пересмотреть

Парламентская газетавчера в 18:07
ЮграPRO

В Госдуму внесли законопроект о льготах для Роснефти на Приобском месторождении

ЮграPRO20 сентября в 07:40

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за угроз взрыва

В Париже 23 сентября закрыли для доступа посетителей Эйфелеву башню из-за угрозы взрыва: неизвестный по телефону угрожал привести в действие взрывное устройство на башне и кричал "Аллах акбар".
Российская газета07:44

В США попытались разгадать новый трюк России с истребителем Су-57

«В настоящее время в России одновременно ведется серийное производство пяти классов истребителей, в том числе вышеупомянутые три класса тяжелых истребителей, а также новые тяжелые истребители Су-57 и истребители МиГ-35 поколения "4++"», – сообщает американский портал.
ПолитРоссия07:39
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Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС07:39

Познер упрекнул российские СМИ за неумение продвигать интересы Путина

«Телевидение [за границей] работает более профессионально, более правдиво, хотя [на зарубежных телеканалах] тоже врут будь здоров, тоже занимаются пропагандой, но все-таки не так, даже не знаю, как слово подобрать, не так тупо, что ли, как у нас», — заявил Познер на конференции «МедиаЗавтра» в Москве.
Русская Планетавчера в 05:33