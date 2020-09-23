Отныне пользователям недр ХМАО предложен вычет по налогу на НДПИ, но только в случае заключения компанией инвестсоглашения о стимулировании нефтедобычи на эксплуатируемых участках. Законопроект рассмотрен Госдумой и одобрен в первом чтении.