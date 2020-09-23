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Nash-surgut.ru
Nash-surgut.ru

Правила предоставления налогового вычета при добыче нефти пересмотрены

Отныне пользователям недр ХМАО предложен вычет по налогу на НДПИ, но только в случае заключения компанией инвестсоглашения о стимулировании нефтедобычи на эксплуатируемых участках. Законопроект рассмотрен Госдумой и одобрен в первом чтении.В источнике
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Nash-surgut.ru

Правила предоставления налогового вычета при добыче нефти пересмотрены

Nash-surgut.ru03:19
Парламентская газета

Вместо офшоров деньги нефтяников пойдут на социалку

Парламентская газетавчера в 09:02
ТАСС

Минфин назвал эффективную цену нефти для инвестконтракта по Приобскому месторождению

ТАССвчера в 08:18
ПРАЙМ

Госдума рассмотрит в I чтении проект о льготе по НДПИ для «Роснефти» по Приобке

ПРАЙМвчера в 17:18
Агентство нефтегазовой информации

Бюджетный комитет ГД одобрил льготу по НДПИ по Приобскому месторождению

Агентство нефтегазовой информации21 сентября в 07:41
VSE42.RU

Минфин захотел предоставить «Роснефти» ежегодные льготы в 46 млрд руб

VSE42.RU21 сентября в 05:09
ЮграPRO

В Госдуму внесли законопроект о льготах для Роснефти на Приобском месторождении

ЮграPRO20 сентября в 07:40

В Саратовской области из-за коронавируса частично закрыли 20 школ

Полностью закрытыми на карантин из-за случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются пять саратовских школ: №14 в Вольске, им. Гавва в Федоровке, в Мироновке Питерского района, №3 в Балашове и школа в с. Логиновка Краснокутского района.
Kursk.com21 сентября в 09:33
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53