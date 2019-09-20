Общество

Газета.RuГазета.RuПравила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
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с чего всё началось

Определенное место жительства: в армию призовут даже без прописки

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Военкоматы заберут всех - В ожидании армии по контракту призывникам «отменят» регистрацию

Телеканал 360°07:50

«Известия» сообщили о планах Минобороны поменять правила воинского учета

РБКвчера в 20:35

Эксперт назвал изменение правил призыва в армию формальностью

РИА Новости03:37

Военкоматы смогут призывать в армию вне зависимости от прописки

РЕН ТВвчера в 21:37

«Уклонистов» назвали главной проблемой Минобороны

URA.Ru03:40

«Известия»: военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

ТАССвчера в 19:49

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

Известиявчера в 20:45
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 10:12, Вашингтон
Происшествия

В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину анекдот. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 09:53
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

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Транспорт

Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам

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РБК 09:06
Происшествия

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Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:28
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ТАСС 10:07
Политика

Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
ТАСС вчера в 11:30
Политика

Лавров: США уже начали работу по размещению оружия в космосе

"Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность", - подчеркнул Лавров.
ТАСС вчера в 17:06
Происшествия

В Дагестане пресекли бунт в колонии

Интерфакс 08:42
Политика

Верховный суд проводит заседание по иску Квициниа к ЦИК

В Верховном суде Абхазии началось очередное слушание по иску проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа к ЦИК, передает корреспондент Sputnik Абхазия.
Sputnik Абхазия 04:34
Политика

Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России

Если представителей Deutsche Welle вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ, которое состоится 27 сентября, в МИД и Роскомнадзор будет направлена просьба о лишении представительства СМИ аккредитации в России, сообщил РИА Новости член думской комиссии, депутат Адальби Шхагошев.
РИА Новости 08:54
Армия и оружие

В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.
Pravda.Ru 01:15
Происшествия

На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме

Lenta.ru 09:09
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Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле

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Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
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Авто

Lexus показал свою первую серийную яхту

Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.
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Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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Наука

Обвинения видеоигр в пропаганде насилия приравняли к расизму

По мнению специалистов, вину за массовые расстрелы, совершаемые белыми людьми, чаще перекладывают на видеоигры.
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Спорт

Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА

Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
РИА Новости 04:31
Общество

Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад

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Додон заявил о перезагрузке отношений с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума в пятницу заявил, что двусторонние отношения между странами проходят перезагрузку отношений на всех уровнях.
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

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Армия и оружие

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Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
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