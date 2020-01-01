Новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними, вступили в силу в России, сообщает сайт Государственной Думы. Согласно изменениям, собак потенциально опасных пород запрещается выгуливать без намордника.

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