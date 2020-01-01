Общество
Народные новостиПравила содержания животных изменили в России
Новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними, вступили в силу в России, сообщает сайт Государственной Думы. Согласно изменениям, собак потенциально опасных пород запрещается выгуливать без намордника.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:26, Ашберн
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж
Российская супермодель Наталья Водянова выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
В России работникам начнут выдавать электронные трудовые книжки вместо бумажных документов.
Общество
В МВД разъяснили новый порядок регистрации автомобилей
В Министерстве внутренних дел объяснили, как будут работать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Спорт
Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски
В Италии проходит этап лыжной многодневки Тур-де-Ски. Состоялась женская гонка на 10 км свободным стилем.
Происшествия
Екатеринбуржец устроил в новогоднюю ночь «фейерверк» из автомата
Общество
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Общество
Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане
Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
Армия и оружие
РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов
Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Происшествия
В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка
Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Политика
Зеленский призвал «ватников» и «бандеровцев» Украины объединиться
Президент призвал страну к объединению. Единое государство, подчеркнул Зеленский, должно стать национальной идеей Украины.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Армия и оружие
Танковая армия ЗВО получит новые автоматы АК-12 в 2020 году
«Около 1 тыс. новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году», — цитирует Интерфакс командующего армией генерал-майора Сергея Киселя.
Политика
Начался транзит газа через Украину по новому контракту
ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Политика
Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выпускать отдельное новогоднее обращение к нации.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Футбол
Дзюба: надеюсь, в новом году забудем негатив и злость
Футболист сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба пожелал всем забыть негатив и злость в новом году.
Хоккей
Малкина оштрафовали за драку на льду в матче НХЛ
Общество
Средство разведчиков от похмелья назвал гомеопат
Советую всем запастись этим средством, — рассказал кандидат биологических наук в эфире радио Sputnik.
Происшествия
В Майами на пляже нашли тело российского пилота
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
Кино
Фильм Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
По словам Бондарчука, прокатные права на "Вторжение" уже приобрели несколько стран Европы, Прибалтики, Япония и другие.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Хоккей