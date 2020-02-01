Экономика
RT на русскомПравительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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Общество
Мишустин призвал провести ревизию планов на 2020 год
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Мы и вирус
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Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
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ВОЗ назвала текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
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В Симферополе следователи расследуют смерть семилетнего мальчика, которого нашли в салоне машины.
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
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Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
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Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
Авто
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Старт продаж обновленного кросс-купе Mazda CX-4 состоялся в начале ноября 2019-го.
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В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен
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Часть россиян прекратили платить по ипотеке
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