Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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Мишустин: правительство рассмотрит поправки в бюджет по финансированию соцвыплат

ТАСС04:09

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

RT на русском04:04
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Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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