Политика

RT на русскомRT на русскомПравительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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Кабмин рассмотрит меры по усилению соцподдержки граждан 13 февраля

Российская газета04:54

Правительство рассмотрит поправки в бюджет для реализации мер послания

РИА Новости04:49

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

RT на русском04:04

Мишустин: правительство ускорило проработку документов по соцвыплатам

REGNUM04:26

Мишустин назвал дату рассмотрения поправок в бюджет по финансированию соцвыплат

Известия04:25

Мишустин: правительство рассмотрит поправки в бюджет по финансированию соцвыплат

ТАСС04:09

Правительство рассмотрит меры по усилению соцподдержки граждан 13 февраля

Вести.Ru04:42
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Армия и оружие

В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
RT на русском 03:49
Происшествия

Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков

Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
REGNUM 05:09
Политика

В МИД Турции заявили об отсутствии новой договорённости по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии договорённостей с Россией относительно урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 04:58
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Политика

Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной

Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Политика

Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков

Ушедшее в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева проделало большую работу, нынешний кабмин не начинает "с чистого листа", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:16
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Политика

Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение

Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.
РИА Новости 04:17
Происшествия

Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Коммерсантъ 03:39
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Известия вчера в 22:17
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 03:28
Здоровье

Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок

Ранее Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей.
Lenta.ru 04:59
Здоровье

Глава ВОЗ назвал текущую ситуацию с коронавирусом верхушкой айсберга

Текущая ситуация с распространением нового вида коронавируса 2019-nCoV является «лишь верхушкой айсберга», данный процесс может ускориться.
Известия 05:18
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Здоровье

Карантин в школах Ульяновской области продлили по 17 февраля

Карантин, введенный в школах города и области 4 февраля, продлен по 17 февраля включительно.
Ульяновская правда 03:03
Общество

Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Газета.Ru вчера в 18:57
Энергетика

Глава «Нафтогаза» объяснил, зачем Украине нужна эта госкомпания

Несмотря на завершенный процесс анбандлинга и отмену всех специальных обязательств с 1 мая 2020 года (предполагается, что с этой даты на Украине будет исключительно рыночная цена на газ) «Нафтогаз Украины» все еще нужен, заявил глава компании Андрей Коболев в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 03:49
Политика

Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.
РИА Новости 04:53
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Кино

«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Газета.Ru вчера в 22:32
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Армия и оружие

Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе

Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Политическая Экспертиза 01:47
Общество

Постаревший Джерард Батлер на «Оскаре-2020» разочаровал поклонников

Поклонники голливудской звезды очень расстроились, рассмотрев фото Джерарда. Он выглядел уставшим и постаревшим.
Газета Metro 04:19
Шоу-бизнес

Актрису на «Оскаре» обозвали «лобстером» из-за провального платья

Американская актриса Кристен Уиг прогадала с выбором наряда для 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Московский Комсомолец 04:54
Происшествия

Суд оправдал россиянина за убийство на фабрике «Меньшевик»

Бывший совладелец московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов оправдан Мосгорсудом по делу об убийстве охранника Алексея Осипова.
Lenta.ru 03:02
Общество

Поклонская заказала генетический тест в столичной клинике

РИАМО вчера в 07:09
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 17:10
Общество

Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии

Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
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