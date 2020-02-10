Политика
RT на русскомПравительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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Армия и оружие
В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
Происшествия
Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков
Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
Политика
В МИД Турции заявили об отсутствии новой договорённости по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии договорённостей с Россией относительно урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Политика
Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной
Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.
Политика
Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков
Ушедшее в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева проделало большую работу, нынешний кабмин не начинает "с чистого листа", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Политика
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.
Происшествия
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Здоровье
Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок
Ранее Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей.
Здоровье
Глава ВОЗ назвал текущую ситуацию с коронавирусом верхушкой айсберга
Текущая ситуация с распространением нового вида коронавируса 2019-nCoV является «лишь верхушкой айсберга», данный процесс может ускориться.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Здоровье
Карантин в школах Ульяновской области продлили по 17 февраля
Карантин, введенный в школах города и области 4 февраля, продлен по 17 февраля включительно.
Общество
Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Энергетика
Глава «Нафтогаза» объяснил, зачем Украине нужна эта госкомпания
Несмотря на завершенный процесс анбандлинга и отмену всех специальных обязательств с 1 мая 2020 года (предполагается, что с этой даты на Украине будет исключительно рыночная цена на газ) «Нафтогаз Украины» все еще нужен, заявил глава компании Андрей Коболев в интервью «РБК-Украина».
Политика
Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Армия и оружие
Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе
Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Общество
Постаревший Джерард Батлер на «Оскаре-2020» разочаровал поклонников
Поклонники голливудской звезды очень расстроились, рассмотрев фото Джерарда. Он выглядел уставшим и постаревшим.
Шоу-бизнес
Актрису на «Оскаре» обозвали «лобстером» из-за провального платья
Американская актриса Кристен Уиг прогадала с выбором наряда для 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Происшествия
Суд оправдал россиянина за убийство на фабрике «Меньшевик»
Бывший совладелец московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов оправдан Мосгорсудом по делу об убийстве охранника Алексея Осипова.
Общество
Поклонская заказала генетический тест в столичной клинике
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Общество
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".