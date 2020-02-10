Политика
RT на русскомПравительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
В сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела погибли пятеро турецких военнослужащих, сообщает агентство Anadolu в Twitter.
Общество
У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
Происшествия
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска
Двое детей из России, погибшие при столкновении катеров на острове Пхукет 10 февраля, приехали из Челябинска.
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Евромайдану
Картина рассказала о событиях на Украине во время Евромайдана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Политика
Киев готовит санкции против РФ за арест моряков в Чёрном море
Санкции грозят также правоохранителям, которые в ноябре 2018 года задержали в Чёрном море украинских моряков, нарушивших границу РФ.
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Пассажир самолета авиакомпании UTair, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, запечатлел на видео момент приземления.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 22 человек
Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Культура
«Голос. Дети»: новый сезон стартует 14 февраля
Шоу стартует в День влюбленных в 21.30. Наставниками в этот раз будут Баста, Валерий Меладзе и Полина Гагарина.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Генштаба Арсланова по делу о хищениях
Суд арестовал на два месяца замначальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях, сообщает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Инкубационный период коронавируса оказался больше ожидаемого
«Ретроспективное исследование 1099 случаев заражения коронавирусом нового типа (2019-nCoV) в 31 провинциях и муниципалитетах КНР выявило, что инкубационный период при инфицировании в среднем составляет три дня, наиболее длительный случай – 24 дня», - пишет Sina.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Экономика
«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.
Общество
Звезды на Красной дорожке «Оскара»: кто пришел на церемонию 2020 года
В 2020 году церемония вручения "Оскара" стала 92-й по счету. Как и в 2019-м в этот раз церемония "Оскара" прошла без ведущих.
Космос
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги
Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Общество
ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга
Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России
США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Политика
Два министра Чувашии отправлены в отставку
В Чувашии продолжаются кадровые перестановки в правительстве региона. В отставку отправлены еще два министра.