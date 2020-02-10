Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.

Общество У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Здоровье Инкубационный период коронавируса оказался больше ожидаемого «Ретроспективное исследование 1099 случаев заражения коронавирусом нового типа (2019-nCoV) в 31 провинциях и муниципалитетах КНР выявило, что инкубационный период при инфицировании в среднем составляет три дня, наиболее длительный случай – 24 дня», - пишет Sina.

Технологии Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета» Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.

Политика Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.