Политика
RT на русскомПравительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Футбол
Георгий Джикия: «Сейчас я развею миф о Тедеско»
Яркое эксклюзивное интервью капитана «Спартака» В воскресенье «Спартак» улетел из Катара, не дожидаясь последнего матча турнира в Катаре между «Локомотивом» и «Ростовом».
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов
Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Авто
Представлена уникальная спецверсия BMW X5 Timeless Edition
Компания BMW презентовала уникальную спецверсию X5 Timeless Edition, созданную совместно с ателье Аlсаптаrа из Италии.
Экономика
Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году
Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Наука
Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне
В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Технологии
Sony и Amazon отказались от поездки на MWС 2020 из-за коронавируса
Компании Sony и Amazon, вслед за другими компаниями, отказались от участия в конференции MWC 2020 в Барселоне из-за вспышки коронавируса в Китае.
Единоборства
Чемпион Bellator завершил карьеру из-за болезни головного мозга
Чемпион организации Bellator Рафаэль Ловато объявил о завершении карьеры из-за редкой болезни головного мозга.
Наука
Свет и титан очищают воду и воздух
Свет и титан очищают воду и воздух – об этом заявили ученые физики из Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) и Уральского федерального университета (УрФУ).
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Гаджеты
AMD анонсировала конкурента NVIDIA Quadro P220
AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, рассчитанную на профессионалов в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства.
Происшествия
Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником
Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
Общество
Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте
В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Космос
Космический зонд Solar Orbiter стартовал к Солнцу
На Solar Orbiter установлена фототехника и специальный теплозащитный щит, который позволит ему приблизиться к поверхности звезды на расстояние до 42 млн км. Стоимость проекта составила около $1,5 млрд. 30 января американский телескоп DKIST сделал самые подробные фотографии поверхности Солнца за всё время наблюдения за ним.
Космос
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
Здоровье
Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика
Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Общество
Мнение PEOPLETALK: лучшие платья звезд на красной дорожке «Оскара»
На 92-й церемонии «Оскар» звезды появились в своих лучших нарядах.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион». Команды забили шесть голов на двоих
В составе «Лиона» отличились Мартен Террье и Мусса Дембеле. Эта победа стала для «ПСЖ» восьмой подряд в чемпионате.
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Происшествия