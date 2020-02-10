Политика

RT на русскомRT на русскомПравительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Кабмин рассмотрит меры по усилению соцподдержки граждан 13 февраля

Российская газета04:54

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

RT на русском04:04

Правительство рассмотрит меры по усилению соцподдержки граждан 13 февраля

Вести.Ru04:42

Мишустин: правительство ускорило проработку документов по соцвыплатам

REGNUM04:26

Мишустин назвал дату рассмотрения поправок в бюджет по финансированию соцвыплат

Известия04:25

Мишустин: правительство рассмотрит поправки в бюджет по финансированию соцвыплат

ТАСС04:09

Правительство рассмотрит поправки в бюджет для реализации мер послания

РИА Новости04:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Футбол

Георгий Джикия: «Сейчас я развею миф о Тедеско»

Яркое эксклюзивное интервью капитана «Спартака» В воскресенье «Спартак» улетел из Катара, не дожидаясь последнего матча турнира в Катаре между «Локомотивом» и «Ростовом».
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru 13:00
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов

Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
RuNews24.ru 08 февраля в 01:06
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Общество

Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера

РИА Новости 14:59
Авто

Представлена уникальная спецверсия BMW X5 Timeless Edition

Компания BMW презентовала уникальную спецверсию X5 Timeless Edition, созданную совместно с ателье Аlсаптаrа из Италии.
Letnews.ru 08 февраля в 08:28
Экономика

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.
РБК 16:00
Происшествия

Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области

По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Интерфакс 12:11
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Политика

Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 15:25
Наука

Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне

В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.
N+1 07:15
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Город+ 02:43
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Технологии

Sony и Amazon отказались от поездки на MWС 2020 из-за коронавируса

Компании Sony и Amazon, вслед за другими компаниями, отказались от участия в конференции MWC 2020 в Барселоне из-за вспышки коронавируса в Китае.
News.ru 04:38
Единоборства

Чемпион Bellator завершил карьеру из-за болезни головного мозга

Чемпион организации Bellator Рафаэль Ловато объявил о завершении карьеры из-за редкой болезни головного мозга.
ТАСС Спорт 10:21
Наука

Свет и титан очищают воду и воздух

Свет и титан очищают воду и воздух – об этом заявили ученые физики из Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) и Уральского федерального университета (УрФУ).
ToDay News Ufa 05:56
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 06:50
Гаджеты

AMD анонсировала конкурента NVIDIA Quadro P220

AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, рассчитанную на профессионалов в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства.
IT-World 10:01
Происшествия

Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
ТАСС 14:24
Общество

Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте

В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Ведомости 10:54
Космос

Космический зонд Solar Orbiter стартовал к Солнцу

На Solar Orbiter установлена фототехника и специальный теплозащитный щит, который позволит ему приблизиться к поверхности звезды на расстояние до 42 млн км. Стоимость проекта составила около $1,5 млрд. 30 января американский телескоп DKIST сделал самые подробные фотографии поверхности Солнца за всё время наблюдения за ним.
Известия вчера в 23:54
Космос

Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца

Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
РИА Новости 06:58
Здоровье

Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Medical Note вчера в 22:20
Общество

Мнение PEOPLETALK: лучшие платья звезд на красной дорожке «Оскара»

На 92-й церемонии «Оскар» звезды появились в своих лучших нарядах.
Peopletalk вчера в 23:20
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 03:24
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион». Команды забили шесть голов на двоих

В составе «Лиона» отличились Мартен Террье и Мусса Дембеле. Эта победа стала для «ПСЖ» восьмой подряд в чемпионате.
Sport24.ru вчера в 16:59
Хоккей

Коллеги Овечкина вспоминают самые курьезные случаи в карьере хоккеиста

ФАН 17:09
Общество

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru 16:16
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

РИА Новости вчера в 08:38
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное