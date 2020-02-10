Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.

Общество Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.

Экономика Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.

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Наука Свет и титан очищают воду и воздух Свет и титан очищают воду и воздух – об этом заявили ученые физики из Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) и Уральского федерального университета (УрФУ).

Кино Российский прокат возглавили «Хищные птицы» На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.

Гаджеты AMD анонсировала конкурента NVIDIA Quadro P220 AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, рассчитанную на профессионалов в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства.

Происшествия Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Космос Космический зонд Solar Orbiter стартовал к Солнцу На Solar Orbiter установлена фототехника и специальный теплозащитный щит, который позволит ему приблизиться к поверхности звезды на расстояние до 42 млн км. Стоимость проекта составила около $1,5 млрд. 30 января американский телескоп DKIST сделал самые подробные фотографии поверхности Солнца за всё время наблюдения за ним.

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Здоровье Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.

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