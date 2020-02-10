Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.

Происшествия В Ленобласти студент колледжа умер на уроке физкультуры В Ленинградской области следователи начали проверку обстоятельств, при которых на занятиях по физкультуре в колледже скончался несовершеннолетний студент.

Политика В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.

Экономика Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова займется аудитом расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи, включая проверку доступности лекарств, а также проанализирует эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Армия и оружие США обеспокоены маневрами российских спутников Уведомление о своей озабоченности в связи со сближением российских спутников «Космос 2542» и «Космос 2543» с американским спутником-шпионом «USA-245» выразило России правительство США, сообщил глава командования Космическими силами США генерал Джон Реймонд, 10 февраля сообщает журнал Time.

Музыка Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».