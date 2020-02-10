Политика
RT на русскомПравительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Футбол
Андронов о том, что Слуцкий в ЦСКА приглашал Мамаева в номер: «Паша сказал при команде: «Может, здесь пообщаемся? Слухи про вас разные ходят»
Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов рассказал о конфликте тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и хавбека «Ростова» Павла Мамаева в ЦСКА.
Общество
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Происшествия
В Ленобласти студент колледжа умер на уроке физкультуры
В Ленинградской области следователи начали проверку обстоятельств, при которых на занятиях по физкультуре в колледже скончался несовершеннолетний студент.
Политика
В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала
Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.
Хоккей
Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин во время матча спрашивал о водке
Экономика
Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году
Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова займется аудитом расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи, включая проверку доступности лекарств, а также проанализирует эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.
Культура
Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале
Новое шоу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном стартует на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Общество
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Общество
В Польше спрогнозировали увеличение наплыва украинских гастарбайтеров
Власти Польши в 2020 году ожидают дальнейшего увеличения количества работников с Украины.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Футбол
Семак объяснил трансферную политику «Зенита»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил трансферную политику клуба.
Энергетика
Белоруссия подтвердила планы о закупке российской нефти
По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Фигурное катание
Волосожар объяснила, почему редко даёт интервью
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами российских спутников
Уведомление о своей озабоченности в связи со сближением российских спутников «Космос 2542» и «Космос 2543» с американским спутником-шпионом «USA-245» выразило России правительство США, сообщил глава командования Космическими силами США генерал Джон Реймонд, 10 февраля сообщает журнал Time.
Музыка
Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения
Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10
Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
Культура
Реакции Билли Айлиш на «Оскаре» разобрали на мемы
Шоу-бизнес
Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ
Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Общество
В Петербурге задержали Толоконникову и еще 12 человек
В Санкт-Петербурге полицейские задержали Надежду Толоконникову и еще 12 человек.