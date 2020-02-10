Политика
RT на русскомПравительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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Наука
Разработан тест на определение депрессии по анализу крови
Дальнейшее изучение образцов 33 пациентов, у которых наблюдалась регрессия к более тяжелому состоянию, показало, что повышение уровня антраниловой кислоты в сыворотке крови с течением времени коррелировало с ухудшением результатов клинических тестов.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
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Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Общество
Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине
Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, заявил премьер.
Хоккей
Шестёркин стал второй звездой игрового дня в НХЛ
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Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
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Космос
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Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
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Политика
Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции
Представитель Кремля заключил, что "нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай".
Кино
«Джокер» получил первый «Оскар-2020»
Фильм "Джокер", а именно Хильдур Гуднадоуттир, на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" одержал победу в номинации лучший саундтрек.
Футбол
«Ростов» на сборе в Испании проведет матч с «Краснодаром»
Заключительный зимний сбор «Ростов» проведет в Испании. Стали известны соперники южан по товарищеским матчам.
Технологии
Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Футбол
Гол Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения в матче против «Интера»
Здоровье
ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»
Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
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Ишингер раскритиковал стремление США остановить «Северный поток — 2»
Стремление США остановить проект "Северный поток — 2" экономически бессмысленно и с политической точки зрения напоминает поведение слона в посудной лавке, заявил на пресс-конференции в Берлине председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
Происшествия
Суд оправдал россиянина за убийство на фабрике «Меньшевик»
Бывший совладелец московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов оправдан Мосгорсудом по делу об убийстве охранника Алексея Осипова.
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске сняли на видео
Более 120 домов в подмосковном Подольске остались без горячей воды и отопления из-за взрыва на подстанции.
Армия и оружие
Турецкая колонна бронетехники вошла в сирийский Идлиб
Наука
Лучшее за день. 9 февраля
Что хорошего происходит в Крыму, как улучшить солнечные батареи, как спортивные упражнения для мышей помогут пациентам с дистрофией Дюшенна и можно ли выжить среди этой темной зимы без добавок с витамином D, читайте в традиционном ночном дайджесте.
Политика
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Космос
Инженеры NASA починили «Вояджер-2» на расстоянии 18,5 млрд км
Уже 28 января инженерам NASA удалось включить одну из энергоемких систем и научное оборудование.