Политика

RT на русскомRT на русскомПравительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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