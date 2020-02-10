Политика
RT на русскомПравительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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Происшествия
Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного
Политика
Глава Мюнхенской конференции призвал не «душить» «Северный поток-2»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал экономически бессмысленным и политически неправильным прекращение строительства "Северного потока-2" на нынешней стадии проекта.
Политика
В Конституции РФ могут измениться условия роспуска Госдумы
Глава думского комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о возможном изменении нормы Конституции РФ, касающейся роспуска нижней палаты парламента.
Здоровье
В России ужесточили правила назначения льготных лекарств
В России с воскресенья, 9 февраля 2020 года, изменился порядок назначения льготных лекарственных препаратов.
Гаджеты
Google Chrome занял 1025 Гбайт ОЗУ на Mac Pro
Google Chrome занял на Mac Pro 1025 Гбайт ОЗУ. На это обратил внимание известный YouTube-блогер Джонатан Моррисон.
Происшествия
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Происшествия
Двое российских детей погибли в Таиланде
Двое российских детей погибли в результате столкновения катеров с туристами у острова Пхукет в Таиланде.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Армия и оружие
Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе
Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Экономика
СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине
Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Общество
МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Политика
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Общество
МВД усилило защиту справок о судимости от подделок
Фото: mvdmedia.ru В будущем ведомство намерено ввести возможность проверки подлинности справки через QR-код в специальном приложении, говорится на сайте "МВД Медиа".
Футбол
Евгений Ловчев: «У Понсе ничего не было за половину сезона. Соболев сделал четыре действия за тайм»
Соболев сделал четыре действия за один тайм.
Политика
В Кремле прокомментировали нападение на журналистку Милашину в Чечне
10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал историю, связанную с нападением на журналистку Елену Милашину в Чечне.
Культура
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Здоровье
В школах Саратова на неделю продлили карантин из-за ОРВИ
Все школы Саратова были закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом с 28 января до 4 февраля, затем карантин был продлен по 11 февраля включительно.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана
Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
Происшествия
Замглавы Генштаба задержан в Москве
В Москве задержан заместитель начальника Генштаба - начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов.
Культура
Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Хозяева одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Победную шайбу забросил российский форвард Илья Ковальчук.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Гаджеты
Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Происшествия
В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске
В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.