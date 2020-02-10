Политика

RT на русскомRT на русскомПравительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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Мишустин назвал дату рассмотрения поправок в бюджет по финансированию соцвыплат

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Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
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