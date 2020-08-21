Экономика
ИА Красная ВеснаПравительство Белоруссии не намерено замораживать вклады
Слухи о заморозке вкладов опроверг первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков 21 августа, сообщает «Беларусь сегодня».
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с чего всё началось
Национальный банк обладает достаточными резервами, компетенцией и запасом прочности, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке, - передаёт слова вице-премьера "БелТА".Царьград07:49
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Происшествия
Защитник встретился с Иваном Сафроновым
Иван Сафронов рассказал защитнику, что в целом условия содержания и питание в СИЗО его устраивают.
Коммерсантъ 10:18
Шоу-бизнес
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась в Москве, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:24
Происшествия
Суд отказался приобщить показания свидетеля Пашаева к делу Ефремова
Аргументы недели 00:39
Общество
ЕСПЧ рассмотрит запрос об отправке Навального на лечение в Германию
Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) принял к рассмотрению запрос о том, чтобы обязать власти России дать разрешение на перевозку оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК 11:16
Политика
Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко
Хотя официально Кремль продолжает поддерживать Александра Лукашенко, в окружении Владимира Путина начали анализировать возможные последствия смены лидера в соседней стране, передает Bloomberg.
РБК 08:07
Единоборства
Немков оказался легче Бейдера перед боем за титул Bellator
Выяснилось, что вес у бойцов приблизительно одинаковый – Немков на 100 грамм легче соперника.
Evo-rus.com 07:41
Происшествия
МВД нашло на коже и одежде Навального промышленное химическое вещество
Вещество выявили при исследовании в химической лаборатории МВД. Специалисты изучили анализы смывов с его одежды, рук, волос и ногтей.
РБК 09:21
Путешествия
Программа кешбэка за туристические поездки стартовала в России
Россияне, которые планируют отдохнуть внутри страны в период с сентября по декабрь текущего года, могут вернуть часть денег за путешествие.
Evo-rus.com 10:18
Футбол
AS: Куман сохранит Пике и расстанется с Бускетсом
Новый наставник команды Роналд Куман не планирует расставаться с 33-летним испанцем.
Матч ТВ 12:16
Армия и оружие
Турецкие ВВС нанесли серию ударов по Ираку
Авиация Турции нанесла серию ударов по северу Ирака.
Вести.Ru 11:42
Политика
Россия вступит в Международную организацию по миграции
Президент Владимир Путин поручил правительству оформить членство России в Международной организации по миграции (МОМ).
Коммерсантъ 12:12
Политика
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают».
RT на русском 06:58
Шоу-бизнес
Муцениеце отказывается сниматься в сериале бывшего мужа
Известная латвийская и российская актриса театра и кино Агата Муцениеце отказалась сниматься в новом сезоне телесериала "В клетке".
CT news 09:23
Общество
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории
Власти Башкирии подготовили документы для придания охранного статуса шихану Куштау, который ранее был отдан Башкирской содовой компании на разработку.
Российская газета 08:36
Общество
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре
Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета 06:47
Шоу-бизнес
Семья Джигана и Самойловой не смогла вернуться из Турции в Россию
Звездная семья отдыхала на морском курорте в Турции. С Джиганом и Самойловой поехали в отпуск четверо детей и некоторые другие родственники.
Вечерний курьер 06:12
Игры
Для полного понимания сюжета Atomic Heart потребуется несколько прохождений
Разработчики экшена Atomic Heart дали небольшое интервью изданию Wccftech. На некоторые важные вопросы прямых ответов они так и не дали.
Srnsk 09:50
Происшествия
Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М»
Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Следственный комитет России (СКР) сообщил о раскрытии заказного убийства главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, совершенного в 2017 году.
Коммерсантъ 10:26
Хоккей
«Металлург» проиграл «Ак Барсу» во втором матче Кубка чемпионов
Первый областной 03:19
Общество
Организаторы отменили фестиваль «Спасская башня» на Красной площади
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» отменен.
Известия 10:35
Кино
Бен Аффлек вернётся к роли Бэтмена в сольном фильме о Флэше
Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в новом проекте о Флэше. Вместе с ним на площадке окажется и оригинальный Тёмный рыцарь — Майкл Китон.
Inc-news.ru 07:04
Здоровье
В Екатеринбурге отказались от испытаний вакцины от коронавируса
Главный врач екатеринбургской городской больницы №7 Евгений Барац отказался от испытания вакцины от коронавируса.
Екатеринбург в интернете 08:48
Шоу-бизнес
Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова
Kleo.ru 19 августа в 11:39
Политика
Российский посол в Мали встретился с представителями военных
Посол России в Мали Игорь Громыко встретился с представителями военных. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию.
RT на русском 12:14
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после паводка в Нижних Сергах
Вчера, 20 августа, в отношении должностных лиц администрации Нижнесергинского городского поселения было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).
Уральский меридиан 12:03
Общество
Минский звукорежиссер задержан во второй раз
Интерфакс 11:53
Гаджеты
TSMC за два года произвела более одного миллиарда 7-нм чипов
Тайваньской компании TSMC потребовалось всего чуть больше двух лет для того, чтобы произвести один миллиард 7-нм чипов.
3DNews вчера в 13:50
Общество
Генри Резник изучит возможное предложение Ефремова о работе
Если актёр Михаил Ефремов предложит стать его защитником по делу о смертельной аварии на Садовом кольце в Москве, то адвокат Генри Резник рассмотрит такую возможность.
News.ru 12:17