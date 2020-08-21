с чего всё началось

Слухи о заморозке вкладов опроверг первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков 21 августа, сообщает «Беларусь сегодня».

Происшествия Защитник встретился с Иваном Сафроновым Иван Сафронов рассказал защитнику, что в целом условия содержания и питание в СИЗО его устраивают.

Общество ЕСПЧ рассмотрит запрос об отправке Навального на лечение в Германию Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) принял к рассмотрению запрос о том, чтобы обязать власти России дать разрешение на перевозку оппозиционного политика Алексея Навального. 6

Политика Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко Хотя официально Кремль продолжает поддерживать Александра Лукашенко, в окружении Владимира Путина начали анализировать возможные последствия смены лидера в соседней стране, передает Bloomberg. 88

Единоборства Немков оказался легче Бейдера перед боем за титул Bellator Выяснилось, что вес у бойцов приблизительно одинаковый – Немков на 100 грамм легче соперника.

Путешествия Программа кешбэка за туристические поездки стартовала в России Россияне, которые планируют отдохнуть внутри страны в период с сентября по декабрь текущего года, могут вернуть часть денег за путешествие. 22

Футбол AS: Куман сохранит Пике и расстанется с Бускетсом Новый наставник команды Роналд Куман не планирует расставаться с 33-летним испанцем.

Политика Россия вступит в Международную организацию по миграции Президент Владимир Путин поручил правительству оформить членство России в Международной организации по миграции (МОМ). 80

Шоу-бизнес Муцениеце отказывается сниматься в сериале бывшего мужа Известная латвийская и российская актриса театра и кино Агата Муцениеце отказалась сниматься в новом сезоне телесериала "В клетке". 7

Общество Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории Власти Башкирии подготовили документы для придания охранного статуса шихану Куштау, который ранее был отдан Башкирской содовой компании на разработку. 269

Общество Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве. 223

Игры Для полного понимания сюжета Atomic Heart потребуется несколько прохождений Разработчики экшена Atomic Heart дали небольшое интервью изданию Wccftech. На некоторые важные вопросы прямых ответов они так и не дали. 1

Происшествия Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Следственный комитет России (СКР) сообщил о раскрытии заказного убийства главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, совершенного в 2017 году. 1

Кино Бен Аффлек вернётся к роли Бэтмена в сольном фильме о Флэше Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в новом проекте о Флэше. Вместе с ним на площадке окажется и оригинальный Тёмный рыцарь — Майкл Китон. 4

Политика Российский посол в Мали встретился с представителями военных Посол России в Мали Игорь Громыко встретился с представителями военных. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию.

Происшествия Возбуждено уголовное дело после паводка в Нижних Сергах Вчера, 20 августа, в отношении должностных лиц администрации Нижнесергинского городского поселения было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).