Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПравительство Белоруссии не намерено замораживать вклады

Слухи о заморозке вкладов опроверг первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков 21 августа, сообщает «Беларусь сегодня».
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с чего всё началось
Национальный банк обладает достаточными резервами, компетенцией и запасом прочности, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке, - передаёт
 слова вице-премьера "БелТА".
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Правительство Белоруссии не намерено замораживать вклады

ИА Красная Весна08:57

В правительстве Белоруссии опровергли информацию о запрете на снятие валютных вкладов

Финмаркет07:21

В Белоруссии не будут замораживать валютные операции и ограничивать снятие вкладов

ТАСС07:53

Минск опроверг информацию о заморозке валютных операций

РИА Новости07:53

В Белоруссии запретят все операции с валютой? Ситуацию объяснили в правительстве

Царьград07:49

В кабмине Белоруссии опровергли информацию о запрете на снятие валютных вкладов

НТВ07:48

В Белоруссии опровергли информацию об ограничении снятия вкладов

РБК08:37
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Программа кешбэка за туристические поездки стартовала в России

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Авиация Турции нанесла серию ударов по северу Ирака.
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Россия вступит в Международную организацию по миграции

Президент Владимир Путин поручил правительству оформить членство России в Международной организации по миграции (МОМ).
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Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают».
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Шоу-бизнес

Муцениеце отказывается сниматься в сериале бывшего мужа

Известная латвийская и российская актриса театра и кино Агата Муцениеце отказалась сниматься в новом сезоне телесериала "В клетке".
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Общество

Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории

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Общество

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Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М»

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Российский посол в Мали встретился с представителями военных

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TSMC за два года произвела более одного миллиарда 7-нм чипов

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