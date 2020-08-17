Белорусское правительство сложило полномочия перед президентом
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Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко. Это было сделано согласно его указу от 15 августа.В источнике
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Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом
КП - Беларусьвчера в 02:14