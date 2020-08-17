Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Белорусское правительство сложило полномочия перед президентом

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко. Это было сделано согласно его указу от 15 августа.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Белорусское правительство сложило полномочия перед президентом

Газета.Ru04:11
ТАСС

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом

ТАСС03:05
ИА Красная Весна

Правительство Белоруссии в полном составе ушло в отставку

ИА Красная Весна04:56
ФАН

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед Лукашенко

ФАН03:41
Комсомольская правда

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед избранным президентом

Комсомольская правда03:37
РИА Новости

Белорусское правительство сложило полномочия

РИА Новости05:07
Экономика сегодня

Кабмин Белоруссии ушел в отставку

Экономика сегодня03:02
КП - Беларусь

Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом

КП - Беларусьвчера в 02:14

Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии

Великобритания не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии и готова применять санкции к ответственным за применение насилия против протестующих, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
RT на русском05:08
64

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
420

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
137

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

В ГИБДД подчеркнули, что собственники машин с сертифицированными багажниками на крыше, которые установлены на штатные рейлинги или места, предусмотренные для этого конструкцией ТС, могут продолжать эксплуатировать автомобиль, не опасаясь штрафов.
Новые автомобили23:04
1K

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
251