ИзвестияПравительство Болгарии предложило «Газпрому» обсудить поставки газаПравительство Болгарии сообщило «Газпрому» о готовности возобновить переговоры по поставкам российского газа в страну.ИзвестияСреди предложений официального кабинета — продление срока приема оставшихся объемов газа.ПРАЙМУ Болгарии есть контракт на поставку российского газа в объеме 3 млрд куб. м в год.КоммерсантъБолгарские власти затем объявляли о договоренности по закупкам сжиженного газа у США по более выгодным контрактам и о соглашении с Азербайджаном по прокачке через газопровод IGB.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowИзвестияАбзацПятый каналКомсомольская правдаРБКУтроNewsReadovka NewsR.LifeТелеканал 360°RT на русскомИА КрыминформПрофильYakutsk.ruНовостной фронтLife.ruЭкономика сегодняРидусГазета.RuЦарьградПодробнее о событииАдминистрация Болгарии предложила «Газпрому» обсудить поставки газаТУТ НЬЮС08:21Власти Болгарии сообщили о готовности возобновить переговоры по поставкам газа из РоссииФАН05:57Болгария заявила о готовности к переговорам с «Газпромом» по поставкам газаНациональная служба новостей06:57Болгария предложила «Газпрому» начать переговоры по газуИА Красная Весна07:25Глава Минэнерго Христов: Болгария готова обсуждать возобновление поставок газа из РоссииLenta.ru06:00Болгария направила «Газпрому» запрос о переговорах по поставкам газаПрофиль07:38Болгария должна возобновить переговоры с «Газпромом» — мнениеНовостной фронт24 августа в 07:18Показать ещёОценить2,6KПоделиться