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Правительство Болгарии предложило «Газпрому» обсудить поставки газа

Правительство Болгарии сообщило «Газпрому» о готовности возобновить переговоры по поставкам российского газа в страну.
Известия
Среди предложений официального кабинета — продление срока приема оставшихся объемов газа.
ПРАЙМ
У Болгарии есть контракт на поставку российского газа в объеме 3 млрд куб. м в год.
Коммерсантъ
Болгарские власти затем объявляли о договоренности по закупкам сжиженного газа у США по более выгодным контрактам и о соглашении с Азербайджаном по прокачке через газопровод IGB.
РБК

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Администрация Болгарии предложила «Газпрому» обсудить поставки газа
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