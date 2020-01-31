Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева. Об этом Николаев сообщил в пятницу на первом заседании с кабинетом министров.

с чего всё началось

Я подписал сегодня указ об отставке правительства. Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность.

Правительство Чувашии отправлено в отставку. Об этом врио главы региона Олег Николаев заявил в пятницу, 31 января, на первом заседании кабинета министров после своего назначения.

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